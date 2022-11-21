Мінцифри розповіло про нові сервіси для ветеранів і військових

Військовим пропонується соціальна та матеріальна допомога

Міністерство цифрової трансформації з нагоди Дня гідності та свободи запровадило низку нових послуг для постраждалих учасників протестів на Майдані, українських військових, ветеранів і членів їхніх родин. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

«Сьогодні українці вшановують пам’ять тих, хто став на захист демократичного вибору українців та вкотре дякують всім, хто бореться за це право сьогодні. Пропонуємо добірку державних послуг, якими можуть скористатися постраждалі учасники Революції Гідності, ветерани, учасники бойових дій та члени їхніх сімей», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Мінцифри пропонує скористатись послугою встановлення статусу та видачі чи заміни посвідчень для:

учасників бойових дій;

учасників війни;

членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

постраждалого учасника Революції Гідності;

позбавлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності за заявою особи;

нове посвідчення ветеранам війни.

Соціальна допомога пропонується щодо:

Встановлення факту ушкодження здоров'я в АТО/ООС;

Забезпечення санаторно-курортними путівками;

Послуг із психологічної реабілітації.

Матеріальна допомога:

Відшкодування витрати на поховання померлих (загиблих);

Відшкодування вартості проїзду;

Грошова компенсація за жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності;

Надання матеріальної допомоги киянам – учасникам АТО та членам їхніх сімей.

Як повідомлялося, в Україні внаслідок індексації прожиткового мінімуму з 1 грудня збільшать розмір максимальної та мінімальної пенсії. В результаті близько 1,5 млн українців отримуватимуть виплату, більшу на 66 грн. Максимальна надбавка становитиме 660 грн., її виплатять тим, хто зараз отримує пенсію у розмірі понад 20,2 тис. грн.

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