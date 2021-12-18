Епіфаній натякнув, що Папа Римський мав би погодити свій візит із ним

Якщо папа відвідує православну країну, то він неодмінно це узгоджує з тією церквою, яка є панівною в цій державі, пояснив Епіфаній

На початку грудня голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський може найближчим часом відвідати Україну

Митрополит Київський та всієї України Епіфаній вірить, що Папа Римський Франциск приїде до України. Однак коли саме це відбудеться – прогнозувати важко. Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Є така традиція: якщо папа відвідує православну країну, то він неодмінно це узгоджує з тією церквою, яка є панівною в цій державі. Панівною в українській державі є Православна церква України, це її канонічна територія, тому ми очікуємо на те, що, якщо Папа справді вирішить... Хоча ми говорили три роки теж про візит Вселенського патріарха, це не відбулося одразу. Була спочатку заява, патріарх сказав, що він приїде, він готовий, але потрібен час. Цей час прийшов і, я думаю, прийде час, коли Україну відвідає і папа», – додав голова ПЦУ.

Він також прокоментував припущення, що візит Папи Римського може вплинути на завершення війни на Донбасі, про яке раніше повідомляв голова Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук.

«Дай Бог, щоб це відбулося. Але це залежить від багатьох факторів, а не від одного візиту певної постаті, навіть відомої постаті. Ми знаємо, де ключ до вирішення цього питання лежить – у Москві, в Путіна. Папа заявив, що готовий бути посередником, можливо, в цьому ключі мається на увазі. Але ми зараз бачимо, ситуація є досить складною, непростою, з боку Росії йде певний шантаж, залякування, приведення військ до українського кордону. Але, з Божою допомогою думаю, що продовження цієї ескалації, яка є на Донбасі, не повинно відбутися», – сподівається Епіфаній.

Раніше Епіфаній вручив Порошенку високу нагороду та подякував за підтримку Помісної церкви.

Як відомо, три роки тому була створена єдина помісна Українська православна церква.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ. Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, Українська православна церква з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.

До слова, нещодавно Московська церква у Лаврі зібрала з'їзд ворогів українського Томосу. Крім того, Московська церква згадала Сатану через Томос і пообіцяла Порошенку пекло.

Також нагадаємо, що Православна Церква України нагадала про головні свята грудня.

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