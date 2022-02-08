Слова Путіна – те, на що варто відповісти з усією жорсткістю

Про «нравится, не нравится и красавицу»

Звертаюсь до Зеленського, влади та їх прихильників.

Диктатор з країни-агресора дуже хоче, аби Україна сама впала до його пазурів. І дозволяє собі звертитсь до президента України: «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица».

Ми свою владу можемо хоч на три літери посилати. Але поради зі сторони ми точно не потребуємо. Тому ось цей убогий креатив – вчинок, вартий навіть не якогось президента, а виключно геополітичного бидла.

Путін не має поваги ані до нашої держави, ані до міжнародного права. Українці у своїй хаті завжди самі розберуться. Російських порад ми точно не потребуємо.

І на кожну спробу хамства будемо відповідати якомога гостріше.

Кремлівська гопота завжди лізе туди, де їй не відповідають. Україна в курсі. Раніше ми збудували армію, яку доводиться поважати ворогам – тепер вони бояться ЗСУ, а не сміються. Маємо економічний базис (потрібно розвивати його також). Заради нас агресор тягнув по всій Європі величезний трубопровід, який досі не запустив.

Коротше, військовими та економічними методами ми Росію вже затикали.

Лінгвістично, навіть музично – теж відповідали. Весела пісенька про справжнє призначення президента РФ досі бісить Кремль. Навіть скарги строчать, аби не чути пісню на матчах. Нічого, хай звикають.

Так, я опозиціонер, але саме український. Путіна не питали, хто там красуня й кому що подобається. Поліз, коли не питали – то ми вже знаємо, яку мову розуміє гопник. Мову відповіді по зубах.

І зараз Зеленський та весь його офіс повинні якомога гостріше реагувати на такі закиди.

Врешті-решт, хто там у нас до політики жартами заробляв? Пора згадати ті часи. Україна чекає.

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Джерело: блог Олексія Гончаренко

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