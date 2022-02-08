Зґвалтування та некрофілія. Західні ЗМІ шоковані словами Путіна про Україну

У пісні, рядок з якої згадав Путін, йдеться про канібалізм і тортури

Президент РФ Володимир Путін вдався до цитування пісні панк-рок гурту «Красная плесень» про зґвалтування та некрофілію, пояснюючи вимоги РФ щодо України в питанні виконання Мінських угод. Зокрема, на це звернуло увагу американське видання Business Insider.

Під час спільної із президентом Франції Емманюелем Макроном пресконференції російський лідер зауважив, що Україна, нібито, ігнорує свої зобов’язання щодо виконання Мінських угод,а чинний президент країни Володимир Зеленський прямо заявляє, що йому не подобається жодний з пунктів цих домовленостей.

«Але подобається не подобається – терпи моя красуня» (В оригіналі: «Нравится не нравится – терпи моя красавица» – «Главком»), – зазначив Путін, вочевидь, натякаючи на те, що Україні слід прийняти вимоги РФ щодо виконання «Мінська» без вагань та опору.

Варто зазначити, що пісня, рядок з якої процитував Путін, належить авторству панк-гурту «Красная плесень». У ній йдеться про зґвалтування, некрофілію, а також канібалізм і тортури.

Також зазначимо, що речник Путіна Дмитро Пєсков згодом заявив, що впевнений: Володимир Путін не знайомий із творчістю вищезгаданого музичного гурту.

Раніше президент РФ озвучив прямі погрози європейським країнам, зазначивши, що якщо Україна та НАТО намагатимуться повертати Крим, вони будуть автоматично втягнуті у війну «переможців у якій не буде».

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