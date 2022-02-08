Священник, що розвінчує міфи про церкву, став зіркою ТікТок (відео)

В отця Миколи Гандзюка понад 22 тисячі підписників у ТікТок

Микола Гандзюк – ієрей в Свято-Преображенському храмі у Келеберді. Родом він з Івано-Франківщини, після школи навчався в Івано-Франківському православному інституті, згодом – у Львівській богословській академії. Пригадує, що під час навчання був активним, волонтерив, а на четвертому курсі вирішив вести активну діяльність і в соціальних мережах.

«Мене давно цікавило питання церкви та медіаресурсу. Багато людей, переважно нецерковних, запитувало, чому в церкві не ведеться активна діяльність священнослужителів у соцмережах. Це мене й спонукало зареєструватися в соціальних мережах. Щоб там не казали, але на той час, два роки тому, чимало священників з Православної церкви України були у фейсбуці, в інстаграмі, в телеграмі, але в ТікТок їх не було», – говорить Микола Гандзюк.

Захоплення ТікТок почалося у 2020 році, під час перебування на заробітках в Польщі, де його застав карантин.

Нині в отця Миколи Гандзюка понад 22 тисячі підписників у ТікТок. Він веде прямі трансляції, під час яких відповідає на питання, та записує окремі відео. Найбільше люди запитують, чи існує Бог, про шлюб, про хрещених батьків, про церкву, про таїнство, про те, чи можна вінчатися під час посту, чи можна проводити ексгумацію, чи можна читати молитви з телефону, про релігійні свята тощо. Часто священнику у своїх трансляціях доводиться розвінчувати міфи про православну церкву та релігію загалом.

«Найбільшого розголосу набрав допис, де люди запитували чи можна слухати музику під час Посту? Відео, де я відповідаю на це питання, набрало більше ніж 400 тисяч переглядів Пізніше його поширили в різних соцмережах україномовні блогери-мільйонники», – каже ієрей в Свято-Преображенського храму в Келеберді.

Нагадаємо, хлопчик зі Львова Святослав Харко вразив соцмережу своїми релігійними знаннями. На кшталт священника маленький українець провів службу в Церкві святого Йосафата.

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