Візит Папи Римського до України. Глава УГКЦ озвучив добру новину

В Україну наступного року може приїхати Папа Франциск

В Україну наступного року може приїхати Папа Франциск

Невдовзі може відбутися візит Папи Римського до України

Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну. Про це повідомив Глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук під час Київського Безпекового Форуму.

«Кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну. Він дуже переймається долею простих людей. Тих людей, які сьогодні, можливо, не до кінця почуті», – сказав він.

«Святий отець дуже цікавився, як живе український народ, і справді дуже глибоко цим переймається», – додав Блаженніший Святослав.

Він повідомив, що невдовзі може відбутися візит до України Папи Римського.

«Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні», – сказав глава УГКЦ.

«Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави», – наголосив він.

Блаженніший також зазначив, що розповів Папі про спільні відчуття серед представників різних українських церков і релігій про те, що війна закінчить після того, як Папа відвідає Україну.

Нагадаємо, в Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск. Про це повідомив архиєпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський РКЦ.

У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.

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