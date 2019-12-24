Стало відомо, скільки коштувала поїздка Зеленського на «нормандський саміт»
Держуправління справами оприлюднило суму витрат на вояж української делегації до Парижа
На поїздку президента Володимира Зеленського та офіційної делегації на «нормандський саміт» у Парижі витратили 1,6 млн грн. Про це у відповідь на запит «112.ua» повідомили в Держуправсправами у вівторок, 24 грудня.
«На забезпечення робочого візиту офіційної делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським до Французької республіки 8-10 грудня і передової групи з підготовки зазначеного візиту Державне управління справами заплатило витрати на відрядження в сумі 25,3 тис. євро (приблизно 651 тис. 673,89 грн за сьогоднішнім курсом НБУ) і 61,9 тис. грн, а також здійснило попередню оплату за авіаперевезення в сумі 925,2 тис. грн», - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.
Як повідомлялося, 19 грудня стали відомі подробиці засідання контактної групи в Мінську: перемир'я та обмін полоненими.