Стало відомо, скільки коштувала поїздка Зеленського на «нормандський саміт»



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Володимир Зеленський та Еммануель Макрон під час зустрічі у Парижі, 9 грудня 2019 року

Держуправління справами оприлюднило суму витрат на вояж української делегації до Парижа

На поїздку президента Володимира Зеленського та офіційної делегації на «нормандський саміт» у Парижі витратили 1,6 млн грн. Про це у відповідь на запит «112.ua» повідомили в Держуправсправами у вівторок, 24 грудня.

«На забезпечення робочого візиту офіційної делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським до Французької республіки 8-10 грудня і передової групи з підготовки зазначеного візиту Державне управління справами заплатило витрати на відрядження в сумі 25,3 тис. євро (приблизно 651 тис. 673,89 грн за сьогоднішнім курсом НБУ) і 61,9 тис. грн, а також здійснило попередню оплату за авіаперевезення в сумі 925,2 тис. грн», - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

Як повідомлялося, 19 грудня стали відомі подробиці засідання контактної групи в Мінську: перемир'я та обмін полоненими.