Дві сотні «швидких» для лікарень подарував Ахметов – відповідь Адміністрації президента
Сторона президента не приймає жодної участі в передачі «швидких» для дитячих лікарень
Двісті автомобілів «швидкої допомоги», про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський, закупить Фонд Ріната Ахметова. Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента на запит «Главкома».
«Проект здійснюється завдяки благодійному внеску Фонду Ріната Ахметова», - йдеться у відповіді.
При цьому Фонд Ахметова узяв на себе не лише витрати із закупівлі, а й функції з відбору постачальника автомобілів та укладання договорів з лікарнями.
З огляду на це в Адмінітсрації президента не змогли відповісти, який загальний бюджет закупівлі цих автівок.
Також у Зеленського не надали відповіді, на яких умовах меценати погодились виділити кошти на це. Зазначивши лише, що президент публічно підтримав проєкт.
Нагадаємо, 14 червня, Зеленський анонсував передачу для дитячих регіональних лікарень 200 нових машин швидкої допомоги, закуплених за домовленістю з меценатами. «Сьогодні в Україні понад 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах. Поруч зі мною – одна із 200 спеціальних «швидких», які будуть передані їм», - написав Зеленський в Facebook.
Перші тридцять швидких дістануться лікарень вже у найближчі дні, решта – протягом трьох місяців.
Потім на зустрічі з бізнесом 20 червня Володимир Зеленський повідомив, що домовився з Ахметовим про закупівлю 200 «швидких».