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    Політика

    Дві сотні «швидких» для лікарень подарував Ахметов – відповідь Адміністрації президента

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    Дитячі лікарні отримають від Ахметова 136 таких&nbsp;<span>Peugeot та Ford&nbsp;</span> - Дві сотні «швидких» для лікарень подарував Ахметов – відповідь Адміністрації президента
    Дитячі лікарні отримають від Ахметова 136 таких Peugeot та Ford 

    Сторона президента не приймає жодної участі в передачі «швидких» для дитячих лікарень

    Двісті автомобілів «швидкої допомоги», про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський, закупить Фонд Ріната Ахметова. Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента на запит «Главкома».

    «Проект здійснюється завдяки благодійному внеску Фонду Ріната Ахметова», - йдеться у відповіді.

    При цьому Фонд Ахметова узяв на себе не лише витрати із закупівлі, а й функції з відбору постачальника автомобілів та укладання договорів з лікарнями.

    З огляду на це в Адмінітсрації президента не змогли відповісти, який загальний бюджет закупівлі цих автівок.

    Також у Зеленського не надали відповіді, на яких умовах меценати погодились виділити кошти на це. Зазначивши лише, що президент публічно підтримав проєкт.

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    Нагадаємо, 14 червня, Зеленський анонсував передачу для дитячих регіональних лікарень 200 нових машин швидкої допомоги, закуплених за домовленістю з меценатами. «Сьогодні в Україні понад 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах. Поруч зі мною – одна із 200 спеціальних «швидких», які будуть передані їм», - написав Зеленський в Facebook.

    Перші тридцять швидких дістануться лікарень вже у найближчі дні, решта – протягом трьох місяців. 

    Потім на зустрічі з бізнесом 20 червня Володимир Зеленський повідомив, що домовився з Ахметовим про закупівлю 200 «швидких».

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