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    Думки вголос

    Коломойський збирається показати Зеленському, хто в домі господар?

    • Богдан Буткевич
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    Ігор Коломойський та Володимир Зеленський - Коломойський збирається показати Зеленському, хто в домі господар?
    Ігор Коломойський та Володимир Зеленський

    У справі доступу до тіла Зеленського Коломойський явно не отримує бажаного. Ну, а ходити з козирів він вміє

    Чим більше читаю вчорашні заяви Зе з приводу дефолту та Коломойського, в яких він рішуче відсторонюється від останнього - тим більше допускаю перенесення парламентських виборів на осінь. 

    Не тільки тому, що є цілком об'єктивно законодавчі та технічні проблеми з друком бюлетенів та грошима. А тому, що Коломойський цілком може вирішити, що, мовляв, треба показати, хто в домі господар і чого сам Зеленський без його підтримки вартий. І використає свою портновсько-ківаловську судову агентуру, щоби Конституційний суд 11 червня прийняв рішення не на користь Зе.

    Тобто, визнав рішення про розпуск Ради неконституційним. Правда, у виборах кревно зацікавлений Порошенко, але про ступінь його впливу на суди говорити наразі важко - він же їх не міняв, по суті, а просто примучував портново-ківаловців до роботи на себе.

    А тепер повернемося до Бе і Зе. Як бачимо, у справі доступу до тіла Зеленського пан Беня явно не отримує бажаного. Ну, а ходити з козирів він вміє.

    Так що очікую на операцію «примучення Зе до миру». Тому не ризикував би зараз сказати, що вибори відбудуться саме 21 липня.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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