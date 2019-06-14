Зеленський анонсував передачу дитячим лікарням 200 нових «швидких»



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Президент України Володимир Зеленський

За словами президента, машини швидкої допомоги «придбані не за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами»

Президент України Володимир Зеленський анонсував передачу для дитячих регіональних лікарень 200 нових машин швидкої допомоги, закуплених за домовленістю з меценатами.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Життя і здоров’я людей – найцінніше. Життя і здоров’я дітей – безцінне. Сьогодні в Україні понад 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах. Поруч зі мною – одна із 200 спеціальних «швидких», які будуть передані їм», - написав Зеленський.

За словами президента, машини швидкої допомоги «придбані не за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами».

«136 швидких Peugeot та Ford поїдуть у міста. 64 Toyota Sequoia та інших автомобілів з підвищеною прохідністю передаємо сільським громадам. Перші 30 «швидких» дістануться лікарень вже у найближчі дні, решта – упродовж трьох місяців», - зазначив глава держави.

Президент також привітав медпрацівників з прийдешнім святом, а українцям побажав міцного здоров'я.