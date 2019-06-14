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    Зеленський анонсував передачу дитячим лікарням 200 нових «швидких»

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    Президент України Володимир Зеленський - Зеленський анонсував передачу дитячим лікарням 200 нових «швидких»
    Президент України Володимир Зеленський

    За словами президента, машини швидкої допомоги «придбані не за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами»

    Президент України Володимир Зеленський анонсував передачу для дитячих регіональних лікарень 200 нових машин швидкої допомоги, закуплених за домовленістю з меценатами.

    Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Життя і здоров’я людей – найцінніше. Життя і здоров’я дітей – безцінне. Сьогодні в Україні понад 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах. Поруч зі мною – одна із 200 спеціальних «швидких», які будуть передані їм», - написав Зеленський.

    За словами президента, машини швидкої допомоги «придбані не за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами».

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    Зеленський анонсував передачу дитячим лікарням 200 нових «швидких»
    Зеленський анонсував передачу дитячим лікарням 200 нових «швидких»
    Зеленський анонсував передачу дитячим лікарням 200 нових «швидких»
    Зеленський анонсував передачу дитячим лікарням 200 нових «швидких»

    «136 швидких Peugeot та Ford поїдуть у міста. 64 Toyota Sequoia та інших автомобілів з підвищеною прохідністю передаємо сільським громадам. Перші 30 «швидких» дістануться лікарень вже у найближчі дні, решта – упродовж  трьох місяців», - зазначив глава держави.

    Президент також привітав медпрацівників з прийдешнім святом, а українцям побажав міцного здоров'я. 

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