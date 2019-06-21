Коломойський про заяву Зеленського: Можу пофарбувати пару ларьків на Донбасі



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Фото: Страна.ua

Олігарх прокоментував вчорашню заяву президента про інвестиції олігархів в інфраструктуру Донбаса

Олігарх Ігор Коломойський нічого не знає про свою участь у відновленні Донбасу, про яку вчора заявив президент Володимир Зеленський.

«У той момент, коли президент про це заявив, я ще про це не знав", - сказав Коломойський виданню «Новое время».

Олігарх також зазначив, що може розпоряджатися обмеженим обсягом коштів.

«На залишок від 20 тис. фунтів на тиждень можу пофарбувати ларьок або два», - сказав Коломойський. Нагадаємо, за позовом ПриватБанку британський суд дав право Коломойському витрачати на потреби в повсякденному житті не більше 20 тисяч фунтів на тиждень.

Він підкреслив, що не бачився із Зеленським, його не запрошували в Адміністрацію президента і сам він теж не шукав зустрічі з главою держави. Тому, за словами олігарха, що саме має на увазі Зеленський, він не знає, і порадив уточнити це у президента.

Як повідомлялось, 20 червня під час виступу на зустрічі з бізнес-спільнотою Володимир Зеленський заявив про домовленість з олігархами щодо інвестицій у відродження Донбасу та соціальні проєкти.

Стосовно Коломойського президент сказав, що олігарх буде «вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу». При цьому додав, що Коломойський про це ще не знає.

Щодо Віктора Пінчука глава держави сказав, що той буде займатися проблемами соціальної допомоги військовослужбовців (купить квартири 24 родинам арештованих моряків), а з олігархом Рінатом Ахметовим вдалося домовитися про скасування формули «Роттердам+» і інвестиції в медицину, дороги та інфраструктуру на Донбасі.