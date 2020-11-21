Двох місцевих депутатів виключено з «Європейської солідарності» за зухвалу їзду

Перед цим народні обранці намагалися проїхати на Mercedes Gelendwagen сходами для пішоходів

Двох депутатів місцевих рад виключено із членів партії «Європейська солідарність» за «вчинення ганебних дій, що суперечать цінностям партії».

Як повідомляється на партійному сайті, мова йде про Андрія Жидачека, обраного депутатом Пустомитівської міської ради, і Миколу Пущака, депутата Солонківської сільської ради.

Крім того, рада Львівської обласної організації політсили звернулася до Солонківської ОТГ з вимогою звільнити Пущака з посади заступника голови ОТГ і закликала Жидачека і Пущака скласти депутатські мандати.

Раніше заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив про те, що два депутати зі Львівської області намагалися на Mercedes Gelendwagen заїхати у двір багатоквартирного будинку східцями для пішоходів. Поліція їх оштрафувала. За даними Геращенка, одному депутату 34 роки, іншому - 36.