Звільнено начальників главків поліції чотирьох областей



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Для двох звільнених поліцейських вже знайшлися нові посади

Начальники чотирьох обласних главків Національної поліції звільнено з посад.

Таке рішення прийнято керівництвом Нацполіції згідно з висновками розширеного засідання колегії МВС України, повідомляє пресслужба Нацполіції.

У рамках засідання керівництвом МВС та Національної поліції було прийнято рішення про звільнення з посад керівників головних управлінь в Закарпатській, Львівській, Житомирській та Запорізькій областях.

Наразі колишнього керівника Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерія Середу призначено начальником Департаменту забезпечення діяльності глави Національної поліції України, а ексначальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області В'ячеслава Печененка перевели до центрального апарату Національної поліції України.

Наразі вирішується питання подальшого проходження служби колишніми начальниками головних управлінь Нацполіції в Запорізькій та Закарпатській областях.