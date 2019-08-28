  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Звільнено начальників главків поліції чотирьох областей

    • Розсилка
    Звільнено начальників главків поліції чотирьох областей

    Для двох звільнених поліцейських вже знайшлися нові посади

    Начальники чотирьох обласних главків Національної поліції звільнено з посад.

    Таке рішення прийнято керівництвом Нацполіції згідно з висновками розширеного засідання колегії МВС України, повідомляє пресслужба Нацполіції.

    У рамках засідання керівництвом МВС та Національної поліції було прийнято рішення про звільнення з посад керівників головних управлінь в Закарпатській, Львівській, Житомирській та Запорізькій областях.

    Наразі колишнього керівника Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерія Середу призначено начальником Департаменту забезпечення діяльності глави Національної поліції України, а ексначальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області В'ячеслава Печененка перевели до центрального апарату Національної поліції України.

    Наразі вирішується питання подальшого проходження служби колишніми начальниками головних управлінь Нацполіції в Запорізькій та Закарпатській областях.

    МВС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ