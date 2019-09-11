У Польщі застрелили українку



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Після вбивства зловмисник утік до Німеччини

У місті Гожув Великопольський на заході Польщі у середу вдень, 11 вересня, у громадській пральні місцевий житель застрелив з пістолета працівницю цього закладу, 26-річну українку.

Про це повідомляє Interia.pl.

Як повідомляється, після втечі і переслідування вбивцю українки застрелила німецька поліція неподалік Берліна.

«Характер вбивства вказує на те, що воно було скоєно свідомо, спрямовано проти конкретної особи. Свідками трагедії були інші працівники пральні. Поранену працівницю не вдалося врятувати»,- заявив речник поліції Любуського воєводства Марцін Малуди.

За інформацією місцевих ЗМІ, 26-річний Павел Р. застрелив знайому українку у зв’язку з тим, що вона не хотіла зустрічатися з ним.

Після вбивства зловмисник утік до Німеччини. Неподалік Берліна дорогу йому перегородили місцеві поліцейські. Він вийшов з автомобіля і спрямував на них зброю, після чого поліція відкрила вогонь на ураження.