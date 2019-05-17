Двоюрідна сестра Сенцова отримала громадянство України
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Порошенко в свій останній робочий день на посаді президента надав українське громадянство двоюрідній сестрі Олега Сенцова
Двоюрідна сестра українського політв’язня Олега Сенцова отримала громадянство України.
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«Здійснилося! Я громадянка України!» - написала вона в Facebook.
Наталя переїхала в Україну в червні 2016 року. До цього вона 12 років прожила в Москві. В грудні 2018 року вона їздила в Страсбург на вручення премії Сахарова «За свободу думки», лауреатом якої тоді став режисер Олег Сенцов.
Нагадаємо, громадянство України іноземцям надає президент.