Український волейболіст збирається отримати російське громадянство



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Дмитро Пашицький volleyball.ua

Уродженець Києва Дмитро Пашицький попросив у губернатора Кузбасу допомоги в отриманні російського громадянства

Український волейболіст Дмитро Пашицький має намір отримати російське громадянство, для чого попрохав сприяння з боку губернатора Кузбасу Сергія Цівілєва.

Наразі Пашицький виступає за російський «Кузбас», гравці та тренери якого наприкінці квітня зустрічалися з губернатором.

Дмитро народився в Києві 1987 року. В Україні на найвищому рівні не виступав. Грав за клуби Естонії, Франції та Польщі.

До збірної України не викликався.