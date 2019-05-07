Український волейболіст збирається отримати російське громадянство
-
Розсилка
Дмитро Пашицький
volleyball.ua
Уродженець Києва Дмитро Пашицький попросив у губернатора Кузбасу допомоги в отриманні російського громадянства
Український волейболіст Дмитро Пашицький має намір отримати російське громадянство, для чого попрохав сприяння з боку губернатора Кузбасу Сергія Цівілєва.
Наразі Пашицький виступає за російський «Кузбас», гравці та тренери якого наприкінці квітня зустрічалися з губернатором.
Дмитро народився в Києві 1987 року. В Україні на найвищому рівні не виступав. Грав за клуби Естонії, Франції та Польщі.
До збірної України не викликався.
Читайте також: Український волейболіст допоміг «Монці» виграти у росіян перший фінальний матч Кубку Виклику