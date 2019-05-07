  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український волейболіст збирається отримати російське громадянство

    • Розсилка
    Дмитро Пашицький&nbsp; - Український волейболіст збирається отримати російське громадянство
    Дмитро Пашицький 
    volleyball.ua

    Уродженець Києва Дмитро Пашицький попросив у губернатора Кузбасу допомоги в отриманні російського громадянства

    Український волейболіст Дмитро Пашицький має намір отримати російське громадянство, для чого попрохав сприяння з боку губернатора Кузбасу Сергія Цівілєва.

    Наразі Пашицький виступає за російський «Кузбас», гравці та тренери якого наприкінці квітня зустрічалися з губернатором.

    Дмитро народився в Києві 1987 року. В Україні на найвищому рівні не виступав. Грав за клуби Естонії, Франції та Польщі.

    До збірної України не викликався.

     Читайте також: Український волейболіст допоміг «Монці» виграти у росіян перший фінальний матч Кубку Виклику
    Читайте також
    волейбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ