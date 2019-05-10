Військовий із Білорусі просить українське громадянство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Боєць ЗСУ Костянтин Дубатовка Скріншот

Дубатовка приїхав до України, аби допомогти боротися із окупацією української землі з боку Росії

Військовослужбовець Збройних сил України, білорус Костянтин Дубатовка хоче змінити громадянство на українське. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Боєць воює на Донбасі з 2016 року. Спочатку був у складі добровольчих формувань, пізніше підписав контракт із військовим підрозділом.

Дубатовка приїхав до України, аби допомогти боротися із окупацією української землі з боку Росії.

«Якщо у сусіда горить хата, то потрібно разом її гасити», – каже він.

Війна, зауважує, фактично забрала у нього дім і родину, адже відтоді, як почав воювати, – став не в’їзним у Білорусь. Із сім’єю розійшлися у поглядах.

Сьогодні солдатові залишилося ще рік служби. Надалі не знає, як йому бути, адже залишитися в Україні законних підстав не буде, а повернутися додому – потрапити в білоруські каземати.

«Ми усі для себе вирішили, що будемо до кінця, поки війна не завершиться», – зазначає він.