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    Військовий із Білорусі просить українське громадянство

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    Боєць ЗСУ Костянтин Дубатовка - Військовий із Білорусі просить українське громадянство
    Боєць ЗСУ Костянтин Дубатовка
    Скріншот

    Дубатовка приїхав до України, аби допомогти боротися із окупацією української землі з боку Росії

    Військовослужбовець Збройних сил України, білорус Костянтин Дубатовка хоче змінити громадянство на українське. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Боєць воює на Донбасі з 2016 року. Спочатку був у складі добровольчих формувань, пізніше підписав контракт із військовим підрозділом.

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    Дубатовка приїхав до України, аби допомогти боротися із окупацією української землі з боку Росії.

    «Якщо у сусіда горить хата, то потрібно разом її гасити», – каже він.

     

    Війна, зауважує, фактично забрала у нього дім і родину, адже відтоді, як почав воювати, – став не в’їзним у Білорусь. Із сім’єю розійшлися у поглядах.

    Сьогодні солдатові залишилося ще рік служби. Надалі не знає, як йому бути, адже залишитися в Україні законних підстав не буде, а повернутися додому – потрапити в білоруські каземати.

    «Ми усі для себе вирішили, що будемо до кінця, поки війна не завершиться», – зазначає він.

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