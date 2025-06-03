Ексчиновниця на Чернігівщині «урвала» престижний Ford за 20 тис. грн

Валентина Сидоренко придбала кросовер за ціною, що в десятки разів нижча за ринкову

Колишня начальниця відділу інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, екології Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області Валентина Сидоренко виклала 20 тис. грн за Ford Edge, 2017 року випуску.

На ринку ціна такого кросовера сягає від 530 тис. грн до 1,18 млн грн. Цю ж модель у стані «не на ходу» можна відшукати хіба що за 166 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як купити машину за 5 тис. грн? Майстер-клас від українських чиновників».

Валентина Сидоренко задекларувала Ford Edge, 2017 року випуску за ціною 20 тис. грн дані реєстру декларацій

За минулий рік сукупний дохід Валентини Сидоренко та її ексчоловіка Олександра, з яким вона проживає, становив 3,4 млн грн, за 2023-й – 2,96 млн грн.

Валентина Сидоренко за шість місяців роботи в Корюківській райдержадміністрації заробила 202,7 тис. грн фото: Валентина Сидоренко/Facebook

Судячи з декларації, заощадження з них двох має лише пан Олександр – 200 тис. грн готівкою.

Валентину Сидоренко вдалося ідентифікувати в соцмережі, однак на запитання «Як купити авто за такі гроші?» вона не відповіла.

Водночас юристи в бесіді з «Главкомом» зазначили: аномально низька ціна за іномарку в декларації держслужбовиці може викликати інтерес з боку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Оскільки це, ймовірно, може мати вигляд заниження вартості авто або отримання посадовицею додаткового бонусу.

Раніше «Главком» повідомляв, що старший детектив Бюро економічної безпеки у Київській області Павло Харкевич задекларував придбання автомобіля Suzuki Vitara (2022 року випуску) лише за 50 тис. грн. За оцінками ринку, така модель коштує від 770 тис. до 1,06 млн грн, що у 15–20 разів дорожче. Таким чином, посадовець, ймовірно, «заощадив» щонайменше 700 тис. грн, якщо вірити даним із декларації.

Нагадаємо, що також заступник керівника апарату Іллінецького районного суду Вінницької області Ігор Микитюк у грудні 2023 року став власником авто Hyundai Santa Fe, 2016 року випуску за 5 тис. грн. Водночас на ринку вартість цього кросовера коливається від 520 тис. грн до 1,08 млн грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як купити машину за 5 тис. грн? Майстер-клас від українських чиновників».