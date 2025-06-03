Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ексчиновниця на Чернігівщині «урвала» престижний Ford за 20 тис. грн

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Ексчиновниця на Чернігівщині «урвала» престижний Ford за 20 тис. грн
Ford Edge, 2017 року випуску
фото: auto.ria.com

Валентина Сидоренко придбала кросовер за ціною, що в десятки разів нижча за ринкову

Колишня начальниця відділу інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, екології Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області Валентина Сидоренко виклала 20 тис. грн за Ford Edge, 2017 року випуску.

На ринку ціна такого кросовера сягає від 530 тис. грн до 1,18 млн грн. Цю ж модель у стані «не на ходу» можна відшукати хіба що за 166 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як купити машину за 5 тис. грн? Майстер-клас від українських чиновників».

Валентина Сидоренко задекларувала Ford Edge, 2017 року випуску за ціною 20 тис. грн
Валентина Сидоренко задекларувала Ford Edge, 2017 року випуску за ціною 20 тис. грн
дані реєстру декларацій

За минулий рік сукупний дохід Валентини Сидоренко та її ексчоловіка Олександра, з яким вона проживає, становив 3,4 млн грн, за 2023-й – 2,96 млн грн.

Валентина Сидоренко за шість місяців роботи в Корюківській райдержадміністрації заробила 202,7 тис. грн
Валентина Сидоренко за шість місяців роботи в Корюківській райдержадміністрації заробила 202,7 тис. грн
фото: Валентина Сидоренко/Facebook

Судячи з декларації, заощадження з них двох має лише пан Олександр – 200 тис. грн готівкою.

Валентину Сидоренко вдалося ідентифікувати в соцмережі, однак на запитання «Як купити авто за такі гроші?» вона не відповіла.

Водночас юристи в бесіді з «Главкомом» зазначили: аномально низька ціна за іномарку в декларації держслужбовиці може викликати інтерес з боку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Оскільки це, ймовірно, може мати вигляд заниження вартості авто або отримання посадовицею додаткового бонусу.

Раніше «Главком» повідомляв, що старший детектив Бюро економічної безпеки у Київській області Павло Харкевич задекларував придбання автомобіля Suzuki Vitara (2022 року випуску) лише за 50 тис. грн. За оцінками ринку, така модель коштує від 770 тис. до 1,06 млн грн, що у 15–20 разів дорожче. Таким чином, посадовець, ймовірно, «заощадив» щонайменше 700 тис. грн, якщо вірити даним із декларації. 

Нагадаємо, що також заступник керівника апарату Іллінецького районного суду Вінницької області Ігор Микитюк у грудні 2023 року став власником авто Hyundai Santa Fe, 2016 року випуску за 5 тис. грн. Водночас на ринку вартість цього кросовера коливається від 520 тис. грн до 1,08 млн грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як купити машину за 5 тис. грн? Майстер-клас від українських чиновників».

Читайте також:

Теги: декларація чиновник автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Ексчиновниця на Чернігівщині «урвала» престижний Ford за 20 тис. грн
Ексчиновниця на Чернігівщині «урвала» престижний Ford за 20 тис. грн
Зеленський призначив нового очільника Херсонської МВА
Зеленський призначив нового очільника Херсонської МВА
Рада підтримала законопроєкт про військового омбудсмена
Рада підтримала законопроєкт про військового омбудсмена
Українська делегація прибула до Вашингтона: Єрмак назвав мету
Українська делегація прибула до Вашингтона: Єрмак назвав мету
Зеленський про удар по Сумах: Все, що треба знати про російське «бажання» закінчити війну
Зеленський про удар по Сумах: Все, що треба знати про російське «бажання» закінчити війну
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
81K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
53K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
29K
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»
27K
Білий дім розповів про реакцію Трампа на операцію СБУ «Павутина»

Новини

Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Сьогодні, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua