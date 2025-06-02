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Співробітник судового апарату на Вінниччині задекларував кросовер за… 5 тис. грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Співробітник судового апарату на Вінниччині задекларував кросовер за… 5 тис. грн
Hyundai Santa Fe, 2016 року випуску
фото: auto.ria.com

Ігоря Микитюка вдалося ідентифікувати в соцмережі, однак на запитання «Як купити авто за такі гроші?» він не відповів

Заступник керівника апарату Іллінецького районного суду Вінницької області Ігор Микитюк у грудні 2023 року став власником авто Hyundai Santa Fe, 2016 року випуску за 5 тис. грн. Водночас на ринку вартість цього кросовера коливається від 520 тис. грн до 1,08 млн грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як купити машину за 5 тис. грн? Майстер-клас від українських чиновників».

Ще через 10 місяців посадовець придбав Honda CR-V, 2017 року випуску за 400 тис. грн. Нині покупцеві за таку «ластівку» доведеться викласти від 730 тис. грн до 1,12 млн грн.

Ігор Микитюк задекларував Hyundai Santa Fe, 2016 року випуску за ціною 5 тис. грн
Ігор Микитюк задекларував Hyundai Santa Fe, 2016 року випуску за ціною 5 тис. грн
дані реєстру декларацій

За минулий рік сукупний дохід подружжя Микитюків склав 1,1 млн грн. Посадовець зберігає готівкою 150 тис. грн. У 2023 році сукупний дохід сім’ї налічував 412,7 тис. грн, а заощадження складалися зі $100 тис. готівкою.

Ігор Микитюк отримав 431,9 тис. грн заробітної плати за 2024 рік
Ігор Микитюк отримав 431,9 тис. грн заробітної плати за 2024 рік
фото: il.vn.court.gov.ua

Ігоря Микитюка вдалося ідентифікувати в соцмережі, однак на запитання «Як купити авто за такі гроші?» він не відповів.

Водночас юристи в бесіді з «Главкомом» зазначили: аномально низька ціна за іномарку в декларації держслужбовця може викликати інтерес з боку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Оскільки це, ймовірно, може мати вигляд заниження вартості авто або отримання посадовцем додаткового бонусу.

До слова, Барський районний суд Вінницької області виніс вирок 56-річному підприємцю та депутату Барської міської ради Василю Хоменку. Його визнали винним у внесенні завідомо неправдивих відомостей до щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки.

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Теги: гроші декларація автомобіль

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