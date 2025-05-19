Автомобільна мапа України: Львівщина стала лідером з імпорту вживаних авто у квітні

Авторинок України у квітні 2025: Київщина лідирує з перепродажів, Львівщина – з імпорту вживаних авто

Аналітики Інституту досліджень авторинку оприлюднили підсумки торгів на українському ринку легкових автомобілів за квітень 2025 року. Активність авторинку відслідковувалась у трьох ключових сегментах: внутрішні перепродажі, імпорт вживаних авто та перші реєстрації нових машин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ІДА.

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У квітні на внутрішньому ринку було зафіксовано майже 74,3 тис угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 1,6% менше, ніж у березні 2025 року, та на значні 40,7% менше, ніж у квітні 2024 року, що аналітики пояснюють «бумом переписувань» транспорту минулого року.

Найбільша активність у сегменті перепродажів традиційно спостерігалася у Київській області та місті Києві. До трійки лідерів цього разу увійшла також Дніпропетровська область, яка незначно випередила Львівську. Найнижчі показники зафіксовано у Донецькій та Херсонській областях, що пов'язано з частковою окупацією та близькістю до лінії фронту.

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У квітні 2025 року першу реєстрацію пройшли 20,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів. Цей показник на 2% перевищує березневий результат поточного року та на 6% – показник квітня 2024 року.

Лідером за обсягами імпорту вживаних авто стала Львівська область, що пояснюється її близькістю до західного кордону та розвиненим автомобільним бізнесом. Київ посів друге місце, а третє – Київська область. Найменша кількість перших реєстрацій імпортних вживаних авто, як і у сегменті внутрішніх перепродажів, зафіксована у Донецькій та Херсонській областях.

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Протягом квітня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 5,7 тис нових легкових автомобілів. Порівняно з квітнем 2024 року спостерігається зростання на 1,2%, а відносно березня цього року – зростання на 14,6%.

У сегменті нових автомобілів впевнено лідирує місто Київ. Це пояснюється великою кількістю населення, бізнесів, державних структур та лізингових компаній, які реєструють транспорт за місцевими адресами. Друге місце за обсягами посіла Київська область, а третє – Дніпропетровська область. Найнижчі показники придбання нових авто, лише по 3 одиниці, знову продемонстрували Херсонська та Донецька області через відомі причини.

Нагадаємо, з січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.