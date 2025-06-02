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Детектив БЕБ придбав авто за ціною, нижчою за ринкову мінімум у 15 разів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Детектив БЕБ придбав авто за ціною, нижчою за ринкову мінімум у 15 разів
Suzuki Vitara, 2022 року випуску
фото: aelita.ua

Павло Харкевич зекономив на купівлі машини щонайменше 700 тис. грн, якщо вірити декларації

Старший детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області Павло Харкевич задекларував Suzuki Vitara, 2022 року випуску за 50 тис. грн. Водночас на ринку ціна цієї моделі сягає від 770 тис. грн до 1,06 млн грн, тобто у 15-20 разів вища. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як купити машину за 5 тис. грн? Майстер-клас від українських чиновників».

Suzuki записаний на Тетяну Харкевич від січня 2023-го.

Павло Харкевич задекларував авто дружини Suzuki Vitara, 2022 року випуску за ціною 50 тис. грн
Павло Харкевич задекларував авто дружини Suzuki Vitara, 2022 року випуску за ціною 50 тис. грн
дані реєстру декларацій

За минулий рік сукупний дохід подружжя Харкевичів становив 1,16 млн грн. Сім’я зберігає готівкою $14 тис. У 2023 році Павло Харкевич отримав 709,9 тис. грн доходу, а його заощадження складалися з $9 тис.

Юристи в бесіді з «Главкомом» зазначили: аномально низька ціна за іномарку в декларації держслужбовця може викликати інтерес з боку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Оскільки це, ймовірно, може мати вигляд заниження вартості авто або отримання посадовцем додаткового бонусу.

Нагадаємо, що також заступник керівника апарату Іллінецького районного суду Вінницької області Ігор Микитюк у грудні 2023 року став власником авто Hyundai Santa Fe, 2016 року випуску за 5 тис. грн. Водночас на ринку вартість цього кросовера коливається від 520 тис. грн до 1,08 млн грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як купити машину за 5 тис. грн? Майстер-клас від українських чиновників».

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Теги: декларація автомобіль Бюро економічної безпеки України

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