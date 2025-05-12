Найбагатші люди у Верховній Раді. Знайомтесь!

Заробляють вдвічі більше за самих нардепів. Хто ці фахівці?

Справедлива оплата праці державних службовців – одна з євроінтеграційних вимог, яку Україна досі не виконала. За стандартами ЄС, зарплата чиновників мала б складатися переважно з фіксованого та гарантованого окладу. Тоді як премії та надбавки не повинні перевищувати 30% посадового окладу. Нині ж левову частку доходу деяких чиновників складають саме захмарні премії. Наочна ілюстрація цьому – зарплати керівництва Апарату Верховної Ради і керівників секретаріатів комітетів парламенту, які в рази вищі за зарплати власне самих народних обранців. При цьому парламентський апарат не несе політичної та юридичної відповідальності за прийняття рішень головним законодавчим органом країни, а виконує суто адміністративні, організаційні функції.

Щоб подолати цей дисбаланс, уряд прописав у держбюджеті на 2024 рік нові правила оплати праці для держслужбовців: зарплата мала б нараховуватись за класифікацією посад. Проте для окремих органів діяли винятки. Наприклад, під вищеописані нововведення не підпадав Апарат Верховної Ради. Таким чином, його керівництво могло встановлювати додаткові виплати своїм працівникам.

У березні 2025 року Верховна Рада таки ухвалила закон про реформу оплати праці держслужбовців. Його вже передано на підпис президенту. Закон передбачає єдиний класифікатор посад та нову структуру зарплати, більшу частину якої мав би складати гарантований і фіксований оклад. Але й тут є нюанс… Для працівників Апарату Верховної Ради залишаються спеціальні умови: ті, хто вже мав надбавку за вислугу років понад 30% окладу, зберігають її після набрання чинності нового закону.

«Главком» дослідив декларації керівництва Апарату Верховної Ради та керівників секретаріатів парламентських комітетів за 2024 рік і ось що виявив…

Керівництво Апарату Верховної Ради

Очільник Апарату Верховної Ради і бригадний генерал Вячеслав Штучний задекларував 3,15 млн грн зарплати за минулий рік (тут і далі зарплати вказуються без відрахування податку та військового збору). Для порівняння: спікер парламенту Руслан Стефанчук заробив 1,07 млн грн, а президент Володимир Зеленський – 336 тис. грн.

інфографіка: ГО «Голка»

Варто зазначити, що народні депутати та глава держави не отримують премій, на відміну від держслужбовців.

Очільник Апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний задекларував 3,15 млн грн зарплати за минулий рік

Окрім зарплати, Штучний отримав 537 тис. грн пенсії. Посадовець зберігає на банківських рахунках та готівкою: 872 тис. грн, $143 тис., 145 тис. євро, 12 тис. швейцарських франків, 11 тис. фунтів стерлінгів і 457 злотих.

Для порівняння: у 2023 році зарплата глави парламентського апарату становила 2,97 млн грн. Його грошові активи були такі: 464 тис. грн, $144 тис., 131 тис. євро, 13 тис. швейцарських франків, 9 тис. фунтів стерлінгів і 1 тис. злотих.

За минулий рік Штучний витратив на благодійність 800 тис. грн.

Крім цього, мільйонні зарплати торік отримали і заступники Штучного:

Микола Шевчук – 2,44 млн грн;

Артем Янчук – 2,89 млн грн;

Юрій Ханік, керівник Управління справами – 2,96 млн грн;

Михайло Теплюк, керівник Головного юридичного управління – 3,2 млн грн (на 500 тис. більше, аніж у самого Штучного).

Комітет з питань бюджету

З-поміж очільників секретаріатів комітетів парламенту рекордсменом є Андрій Ватульов, який працює у Комітеті з питань бюджету: торік від заробив 1,83 млн грн зарплати. Для порівняння: голова бюджетного комітету, нардепка від «Слуги народу» Роксолана Підласа отримала за минулий рік 747 тис. грн.

Найбільшу зарплату серед керівників секретаріатів комітетів Верховної Ради отримав Андрій Ватульов

Ватульов і його дружина тримають у банках і готівкою 2,28 млн грн, $112 тис., 5 тис. канадських доларів і 500 євро.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Керівниця секретаріату Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Анжела Малюга заробила торік 1,75 млн грн. При цьому голова цього комітету, обраниця Олена Шуляк одержала 716 тис. грн заробітної плати.

інфографіка: ГО «Голка»

Крім зарплати, Малюга задекларувала 160 тис. грн інвестиційного прибутку від операцій з борговими зобов’язаннями (ОВДП). До слова, її чоловік, Андрій Малюга також працює в Апараті Ради, його зарплата торік склала 1,15 млн грн.

Анжела Малюга заробила на посаді керівниці секретаріату парламентського комітету 1,75 млн грн

Минулої осені подружжя накупило державних облігацій на 3,19 млн грн. Іще Малюги зберігають у банках та готівкою 217 тис. грн, $42 тис. і 50 тис. євро.

Комітет з питань освіти, науки та інновацій

Керівниця секретаріату Комітету з питань освіти, науки та інновацій Олена Козієвська отримала торік 1,7 млн грн зарплати, тоді як очільник цього комітету, нардеп Сергій Бабак – 800 тис. грн.

Крім того, Козієвська минулого літа успадкувала частину квартири площею 90,2 кв. м у Києві.

Олена Козієвська отримала торік 1,7 млн грн зарплати

Із заощаджень чиновниця вказала в декларації лише забезпечувальний платіж у розмірі 2,23 млн грн.

Комітет з питань аграрної та земельної політики

У 2024 році керівник секретаріату Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Старинець заробив 1,69 млн грн. Натомість голова комітету, народний обранець від «Слуги народу» Олександр Гайду отримав удвічі меншу зарплату – 816 тис. грн.

Олександр Старинець заробив у 2024 році 1,69 млн грн

Дружина Старинця, Оксана Жилінська, у листопаді стала власницею дачного будинку площею 142,7 кв. м в селі Новосілки Київської області. Вартість нерухомості – 2,3 млн грн.

Подружжя зберігає на банківських рахунках 36 тис. грн.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Керівник секретаріату Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Владислав Свердлов торік отримав 1,68 млн грн заробітної плати, а позаторік – 1,8 млн грн.

При цьому жодної копійки заощаджень Свердлов не задекларував.

Владислав Свердлов отримав торік 1,68 млн грн зарплати

Тим часом очільник цього комітету, нардеп від «Слуги народу» Олександр Завітневич заробив торік 745 тис. грн.

Комітет з питань економічного розвитку

За минулий рік Вікторія Шестопалова заробила на посаді голови секретаріату Комітету з питань економічного розвитку 1,68 млн грн, тоді як зарплата голови комітету, народного обранця Дмитра Наталухи склала 693 тис. грн.

Вікторія Шестопалова отримала 1,68 млн грн зарплати за минулий рік

Вікторія Шестопалова та її чоловік Олександр Шараєв у липні стали рівноправними власниками квартири в Києві площею 79,4 кв. м. Крім того, Шараєв за 1,1 млн грн придбав авто Toyota Land Cruiser Prado 150, 2018 року випуску. Натомість продав Subaru Outback, 2019 року випуску вартістю 948 тис. грн.

Шестопалова зберігає 22 тис. грн на банківському рахунку і $15 тис. готівкою.

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України

У 2024 році керівниця секретаріату Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Марія Нехоца заробила1,66 млн грн. Водночас голова цього комітету, нардеп Сергій Кальченко одержав 823 тис. грн.

Крім зарплати, Нехоца отримала 278 тис. грн пенсії.

Марія Нехоца заробила торік 1,66 млн грн

Подружжя Нехоців зберігає на банківських рахунках та готівкою 1,08 млн грн, $110 тис. і 39 тис. євро.

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Керівник секретаріату Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Дудкін задекларував 1,64 млн грн заробітної плати за 2024 рік, тоді як очільник цього комітету, «слуга» Андрій Герус – 763 тис. грн.

Олег Дудкін задекларував 1,64 млн грн заробітної плати за 2024 рік

Подружжя Олег і Вікторія Дудкіни зберігають на банківських рахунках і готівкою 104 тис. грн, 12 тис. євро і 119 злотих.

Комітет з питань екологічної політики та природокористування

На посаді керівниці секретаріату Комітету з питань екологічної політики та природокористування Ольга Воловенко отримала торік 1,62 млн грн заробітної плати, позаторік – 1,5 млн грн. Вдвічі менше від пані Воловенко заробив голова екологічного комітету, нардеп Олег Бондаренко – 756,2 тис. грн.

Ольга Воловенко отримала торік 1,62 млн грн заробітної плати

Жодної копійки заощаджень ані у 2024 році, ані у 2023-му чиновниця не задекларувала.

Комітет з питань правової політики

Ігор Колісник на посаді керівника секретаріату Комітету з питань правової політики отримав торік 1,61 млн грн заробітної плати, а позаторік – 1,51 млн грн. При цьому жодної копійки заощаджень держслужбовець не задекларував.

Ігор Колесник задекларував 1,61 млн грн заробітної плати у 2024 році

Тим часом зарплата голови зазначеного комітету, нардепа Дениса Маслова склала 753 тис. грн.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

Керівник секретаріату Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Віталій Бабенко задекларував 1,61 млн грн заробітної плати, тоді як голова цього комітету, обранець Микита Потураєв – 812 тис. грн.

Віталій Бабенко задекларував 1,61 млн грн заробітної плати у 2024 році

У 2023-му Бабенко отримав дещо більшу зарплату – 1,72 млн грн. Водночас жодної копійки заощаджень чиновник не задекларував ані торік, ані позаторік.

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин

Валерій Шелудько за рік роботи керівником секретаріату Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин заробив 1,6 млн грн. Водночас зарплата очільника цього комітету, парламентаря Андрія Задорожного склала 755 тис. грн.

Валерій Шелудько задекларував 1,6 млн грн зарплати за 2024 рік

Крім заробітної плати, керівник секретаріату отримав 278 тис. грн пенсії.

Подружжя Шелудьків зберігає на банківських рахунках і готівкою 23 тис. грн, $34 тис. і 1 тис. євро.

Позаторік зарплата керівника секретаріату становила 1,63 млн грн, а заощадження сім’ї складалися з 255 тис. грн і $33 тис.

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Валерія Богданова минулого року заробила на посаді керівниці секретаріату Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 1,59 млн грн, тоді як голова комітету, нардеп Олександр Мережко – 937 тис. грн.

Валерія Богданова задекларувала 1,59 млн грн зарплати за 2024 рік

Крім зарплати, Богданова отримала 153 тис. грн благодійної допомоги від фонду «Слава Україні» та української філії міжнародної неурядової гуманітарної організації ACTED.

Також у жовтні Валерія та Любов Богданови (друга, ймовірно, є донькою чиновниці) стали рівноправними власницями земельної ділянки площею 0,1 га та житлового будинку площею 369,4 кв. м у Києві. Як вказано в декларації, нерухомість сумарною вартістю 6,8 млн грн. дісталася Богдановим у подарунок.

Жодної копійки заощаджень керівниця секретаріату не вказала. У 2023-му її зарплата становила 1,53 млн грн.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Керівниця секретаріату Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Катерина Прянішнікова задекларувала 1,57 млн грн заробітної плати у 2024 році, тоді як голова комітету, «слуга» Галина Третьякова – 764 тис. грн.

Катерина Прянішнікова задекларувала 1,57 млн грн заробітної плати у 2024 році

Катерина Прянішнікова та її чоловік Сергій тримають у банках та готівкою 290 тис. грн.

У 2023-му керівниця секретаріату отримала також 1,57 млн грн зарплати. А заощадження подружжя тоді складалися з 293 тис. грн.

Комітет з питань цифрової трансформації

Керівниця секретаріату Комітету з питань цифрової трансформації Катерина Столярська заробила торік 1,57 млн грн. Водночас голова цього комітету, нардеп Михайло Крячко одержав 763 тис. грн зарплати.

Катерина Столярська заробила торік 1,57 млн грн на посаді керівниці секретаріату парламентського комітету

Столярська, крім зарплати, отримала також 174 тис. грн пенсії. При цьому чиновниця не задекларувала жодної копійки заощаджень.

Позаторік Столярська одержала 1,53 млн грн зарплати. Тоді посадовиця зберігала на банківському рахунку 163 тис. грн.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Ігор Прийма, керівник секретаріату Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики задекларував 1,56 млн грн зарплати, тоді як голова комітету, «слуга» Данило Гетманцев – 859 тис. грн.

Окрім зарплати, Прийма отримав 278 тис. грн пенсії та 182 тис. страхових виплат.

Ігор Прийма задекларував 1,56 млн грн зарплати у 2024 році

Заощадження керівника секретаріату та його дружини Світлани складаються з 3,16 млн грн, $165 тис., 110 тис. євро та 2 тис. фунтів стерлінгів.

Зарплата Ігоря Прийми у 2023-му була трохи вищою, ніж торік – 1,69 млн грн. На банківських рахунках та готівкою подружжя тоді зберігало: 2,28 млн грн, $144 тис., 101 тис. євро та 136 фунтів стерлінгів.

Комітет з питань свободи слова

Микола Козлов за рік роботи керівником секретаріату Комітету з питань свободи слова заробив 1,51 млн грн. Водночас голова цього комітету, нардеп Ярослав Юрчишин отримав 766 тис. грн заплати.

Микола Козлов задекларував 1,51 млн грн зарплати у 2024 році

Козлов також задекларував $57 тис. готівкою.

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

Керівник секретаріату Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Дмитро Марченко в минулому році отримав 1,47 млн грн заробітної плати, тоді як голова цього комітету, обранець Михайло Радуцький – 768 тис. грн.

Дмитро Марченко в минулому році отримав 1,47 млн грн заробітної плати

Дмитро Марченко та його дружина Ірина задекларували 2,46 млн грн доходу від відчуження рухомого і нерухомого майна. Також керівник секретаріату зробив дружині подарунок у негрошовій формі вартістю 600 тис. грн. Ймовірно, йдеться про Jeep Cherokee, 2018 року випуску – саме це авто з’явилося у власності Ірини Марченко торік. Згідно з декларацією, автівка коштувала 620 тис. грн.

Крім того, Марченко придбав невелику земельну ділянку та дачний будинок площею 63,4 кв. м у селі Святопетрівське на Київщині. У цьому ж населеному пункті дружина чиновника купила за 500 тис. грн квартиру площею 37,5 кв. м.

Подружжя зберігає на банківських рахунках і готівкою 49 тис. грн і $14 тис.

До слова, нещодавно у майновому стані держслужбовця також відбулися зміни. У березні Марченко продав свою автівку за 533 тис. грн і натомість завівся новою – Tesla Model Y, 2023 року випуску вартістю 592 тис. грн. Між тим, на ринку ціна такої магини нині стартує від 1 млн грн (якщо авто не пошкоджене внаслідок ДТП).

Комітет з питань правоохоронної діяльності

Секретаріат Комітету з питань правоохоронної діяльності наразі функціонує без керівника. Посаду його заступниці обіймає Олена Шпортько. Її річна зарплата склала 1,31 млн грн. Водночас голова цього комітету, «слуга» Сергій Іонушас заробив 861 тис. грн.

Заощадження Шпортько, як і зарплата, з 2023 року не змінилися: $7 тис. і 3 тис. євро готівкою.

Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу

Секретаріат Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу наразі не має очільника. Заступником керівника секретаріату є Богдан Фостик. Торік він отримав 1,28 млн грн зарплати. Водночас голова цього комітету, представниця «Євросолідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе одержала 746 тис. грн.

Богдан Фостик торік отримав 1,28 млн грн зарплати

Богдан Фостик і його дружина Мар’яна тримають на банківських рахунках 116 тис. грн, $25,5 тис. і 1,5 тис. євро. Ще 1,25 млн грн – сума накопичених дружиною пенсійних коштів.

Комітет з питань молоді і спорту

Секретаріат Комітету з питань молоді і спорту наразі не має очільника. Заступником керівника секретаріату є Юрій Молоканов. Торік він отримав 1,27 млн грн зарплати. Водночас голова зазначеного комітету, Андрій Кожем’якін («Батьківщина») одержав 761 тис. грн.

Юрій Молоканов задекларував 1,27 млн грн зарплати у 2024 році

Дружина керівника секретаріату Тетяна Молоканова торік стала власницею квартири площею 46,8 кв. м у Дніпрі.

На банківських рахунках та готівкою Молоканов зберігає 144 тис. грн і 4 тис. євро.

У 2023-му році зарплата керівника секретаріату становила 1,3 млн грн, а заощадження складалися з 229 тис. грн і 4,5 тис. євро.

Комітет з питань транспорту та інфраструктури

Керівниця секретаріату Комітету з питань транспорту та інфраструктури Людмила Лукіна торік отримала 1,21 мн грн заробітної плати, тоді як голова цього комітету, нардеп Юрій Кісєль – 788 тис. грн.

Людмила Лукіна задекларувала 1,21 мн грн зарплати у 2024 році

Окрім зарплати, Лукіна одержала 456 тис. грн державної та соціальної матеріальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Також, згідно з декларацією, громадянка Людмила Ляшенко зі рік надарувала чотирьом дітям чиновниці сумарно 595 тис. грн. А чоловік чиновниці Володимир Науменко придбав авто Volkswagen Multivan, 2016 року випуску за ціною 990 тис. грн.

На банківських рахунках і готівкою подружжя зберігає 1,72 млн грн, $158 тис. і 81 тис. євро.

Комітет з питань антикорупційної політики

Секретаріат Комітету з питань антикорупційної політики наразі функціонує без керівника. Посаду його заступника обіймає Юрій Карман. Річна зарплата чиновника склала 1,15 млн грн, тоді як очільниця цього комітету, «слуга» Анастасія Радіна отримала 765 тис. грн.

Юрій Карман задекларував 1,15 млн грн зарплати у 2024 році

У жовтні дружина керівника секретаріату Віра Карман за 360 тис. грн придбала авто Volksvagen E-Golf, 2020 року випуску.

У банках та готівкою подружжя зберігає 2,53 млн грн і 17 тис. євро. Ще $20 тис. і 20 тис. євро – кошти, позичені третім особам.

Єлизавета Жабська, «Главком»