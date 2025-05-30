Як купити машину за 5 тис. грн? Майстер-клас від українських чиновників

Навіщо платити більше? Посадовці на повному серйозі доводять: машину можна отримати практично за безцінь

Декларації про майно та доходи державних службовців час від часу вражають феноменальними деталями. Наприклад, деякі чиновники купують автомобілі за аномально низькими цінами. Винахідливі посадовці доводять: ринкові ціни – не закон і, маючи в кишені навіть 5 тис. грн, можна отримати іномарку середнього класу.

При цьому не секрет, що вживані авто навіть економкласу нині можна придбати за $5-10 тис. (200-400 тис. грн). Уживану машину середнього цінового сегмента можна знайти і за $10-20 тис. (400-800 тис. грн). А от за бюджетний варіант, але з салону, доведеться віддати приблизно $15-25 тис. (від 600 тис. грн до 1 млн грн).

«Главком» зібрав десяток прикладів, які показують, як під час великої війни в Україні посадовці дозволяють собі декларувати машини за смішною ціною. Майже всіх героїв цього матеріалу вдалося ідентифікувати в соцмережі чи зв’язатися з ними телефоном. Однак на запитання «Як купити авто за такі гроші?» практично ніхто з них не відповів.

Hyundai Santa Fe, 2016 року випуску за… 5 тис. грн

Заступник керівника апарату Іллінецького районного суду Вінницької області Ігор Микитюк у грудні 2023 року став власником авто Hyundai Santa Fe, 2016 року випуску за 5 тис. грн. На ринку вартість цього кросовера коливається від 520 тис. грн до 1,08 млн грн.

Hyundai Santa Fe, 2016 року випуску фото: auto.ria.com

Ще через 10 місяців посадовець придбав Honda CR-V, 2017 року випуску за 400 тис. грн. Нині покупцеві за таку «ластівку» доведеться викласти від 730 тис. грн до 1,12 млн грн.

Ігор Микитюк задекларував Hyundai Santa Fe, 2016 року випуску за ціною 5 тис. грн дані реєстру декларацій

За минулий рік сукупний дохід подружжя Микитюків склав 1,1 млн грн. Посадовець зберігає готівкою 150 тис. грн.

Ігор Микитюк отримав 431,9 тис. грн заробітної плати за 2024 рік фото: il.vn.court.gov.ua

У 2023 році сукупний дохід сім’ї налічував 412,7 тис. грн, а заощадження складалися зі $100 тис. готівкою.

Suzuki Vitara, 2022 року випуску за 50 тис. грн

Старший детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області Павло Харкевич задекларував Suzuki Vitara, 2022 року випуску за 50 тис. грн. Автівка записана на його дружину Тетяну від січня 2023-го. На ринку ціна цієї моделі сягає від 770 тис. грн до 1,06 млн грн, тобто у 15-20 разів вища.

Suzuki Vitara, 2022 року випуску фото: aelita.ua

Павло Харкевич задекларував авто дружини Suzuki Vitara, 2022 року випуску за ціною 50 тис. грн дані реєстру декларацій

За минулий рік сукупний дохід подружжя Харкевичів становив 1,16 млн грн. Сім’я зберігає готівкою $14 тис.

У 2023 році Павло Харкевич отримав 709,9 тис. грн доходу, а його заощадження складалися з $9 тис.

Mazda CX-7, 2007 року випуску за 5 тис. грн

Начальник Овруцького відділу управління Державної міграційної служби в Житомирській області Сергій Кабаченко в липні 2024 року сів за кермо Mazda CX-7, 2007 року випуску всього за 5 тис. грн. Згідно з декларацією, машину придбав у Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К».

Mazda CX-7, 2007 року випуску фото: auto.ria.com

Сергій Кабаченко задекларував Mazda CX-7, 2007 року випуску за ціною 5 тис. грн дані реєстру декларацій

Водночас на ринку ціна такого авто затягує до пів мільйона гривень.

Сергій Кабаченко отримав 372,8 тис. грн зарплати за 2024 рік фото: Сергій Кабаченко/Facebook

За минулий рік дохід начальника Овруцького відділу управління Державної міграційної служби склав 746,8 тис. грн, за 2023-й – 334,5 тис. грн. Заробітки його дружини не розкриваються. Жодної копійки заощаджень Кабаченко не задекларував ані торік, ані позаторік.

Skoda Octavia, 2015 року випуску за 5 тис. грн

Заступник начальника Головного управління статистики у Житомирській області, начальник відділу технічного забезпечення Валерій Лук’янов у липні 2024-го завівся автівкою Skoda Octavia, 2015 року випуску, витративши на це всього 5 тис. грн. На ринку ціна такої машини коливається в межах 330-770 тис. грн.

Skoda Octavia, 2015 року випуску фото: auto.ria.com

Також Лук’янов має Chery Kimo, 2011 року випуску.

Валерій Лук’янов задекларував Skoda Octavia, 2015 року випуску за ціною 5 тис. грн дані реєстру декларацій

За минулий рік сукупний дохід посадовця та його дружини, також співробітниці Головного управління статистики в Житомирській області, становив 772,8 тис. грн, за 2023-й – 403,8 тис. грн.

Валерій Лук’янов отримав 421,9 тис. грн зарплати за 2024 рік фото: Валерій Лук’янов/Facebook

Заощаджень, судячи з декларації, подружжя не тримає.

Ford Edge, 2017 року випуску 20 тис. грн

Колишня начальниця відділу інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, екології Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області Валентина Сидоренко виклала 20 тис. грн за Ford Edge, 2017 року випуску. На ринку ціна такого кросовера сягає від 530 тис. грн до 1,18 млн грн. Цю ж модель у стані «не на ходу» можна відшукати хіба що за 166 тис. грн.

Ford Edge, 2017 року випуску фото: auto.ria.com

Валентина Сидоренко задекларувала Ford Edge, 2017 року випуску за ціною 20 тис. грн дані реєстру декларацій

За минулий рік сукупний дохід Валентини Сидоренко та її ексчоловіка Олександра, з яким вона проживає, становив 3,4 млн грн, за 2023-й – 2,96 млн грн.

Валентина Сидоренко за шість місяців роботи в Корюківській райдержадміністрації заробила 202,7 тис. грн фото: Валентина Сидоренко/Facebook

Судячи з декларації, заощадження з них двох має лише пан Олександр – 200 тис. грн готівкою.

Ford Focus, 2014 року випуску за 49 тис. грн

Начальник регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі Олександр Кучерявий задекларував покупку своєї дружини, здійснену в липні 2023-го – авто Ford Focus, 2014 року випуску. Обновка обійшлася пані Євгенії всього в 49 тис. грн. На ринку ціна такої автівки сягає від 230 тис. грн до 560 тис. грн.

У коментарі «Главкому» Олександр Кучерявий пояснив: Ford з такою величезною знижкою продали знайомі з Херсона. «Вона (дружина, – «Главком») купила у знайомих машину. Ми з Херсона, машина херсонська була. Ми сім'ями дружимо», – описав умови вигідного придбання начальник регіонального відділення Фонду держмайна.

Ford Focus, 2014 року випуску фото: auto.ria.com

Сам посадовець також має свою машину – Nissan Rogue, 2017 року випуску, придбану за 430 тис. грн.

Дружина Олександра Кучерявого придбала Ford Focus, 2014 року випуску за 49 тис. грн дані реєстру декларацій

Сукупний дохід подружжя Кучерявих за минулий рік склав 2,85 млн грн. Сім’я зберігає готівкою 250 тис. грн і $18 тис.

У 2023-му Кучеряві отримали 2,24 млн грн доходу, а заощадження сім’ї складалися з 220 тис. грн і $13 тис.

Volkswagen Passat, 2013 року випуску за 48 тис. грн

Начальниця Дергачівського відділу державної виконавчої служби в Харківському районі Харківської області Східного міжрегіональне управління Міністерства юстиції Марія Помазан за 48 тис. грн поповнила сімейний автопарк машиною Volkswagen Passat, 2013 року випуску. У декларації посадовиця зазначає, ніби це вантажівка, хоча насправді це легкова модель. На ринку ціна такого авто сягає від 220 тис. грн (якщо був у ДТП) до 700 тис. грн.

Volkswagen Passat, 2013 року випуску фото: auto.ria.com

Марія Помазан задекларувала Volkswagen Passat, 2013 року випуску за ціною 48 тис. грн дані реєстру декларацій

У власності її чоловіка Ігоря є ще 10 вантажівок і чотири легковики: Lexus LX 570, 2010 року випуску; Lexus LX 450, 2017 р.; Ford Ranger 2260, 2008 р.; ГАЗ 31105 «Волга», 2004 р.

Сумарний дохід подружжя Помазанів за минулий рік склав 249,6 тис. грн, за 2023-й – 104,3 тис. грн.

Судячи з декларації, подружжя не має ані копійки заощаджень.

Renault Megane і Nissan Tiida за 10 тис. грн

Заступниця начальника відділу міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації Київського апеляційного суду Зулулхан Антіпова торік стала власницею одразу двох авто: Renault Megane, 2011 року випуску і Nissan Tiida, 2008 року випуску. Як зазначається, машини сумарною вартістю 10 тис. грн дісталися їй у подарунок від їх попереднього власника – чоловіка посадовиці Романа Антіпова.

Тим часом на ринку ціна першої моделі сягає від 190 тис. грн до 500 тис. грн.

Renault Megane, 2011 року випуску фото: auto.ria.com

За Nissan, як у співробітниці Київського апеляційного суду, продавці нині просять від 140 тис. грн до 340 тис. грн.

Nissan Tiida, 2008 року випуску фото: auto.ria.com

Зулулхан Антіпова задекларувала два авто сумарною вартістю 10 тис. грн дані реєстру декларацій

Сукупний дохід Антіпової за минулий рік склав 474,5 тис. грн. Зарплата чоловіка не розкривається. Сім’я тримає на банківських рахунках 69 тис. грн, готівкою – $32 тис.

Зулулхан Антіпова отримала 469,6 тис. грн зарплати за 2024 рік фото: Зулулхан Антіпова/Facebook

У 2023-му Антіпови отримали в сумі 1,14 млн грн доходу. Тоді подружжя тримало 83,3 тис. грн на банківських рахунках і $34 тис. готівкою.

Opel Insignia, 2010 року випуску за 50 тис. грн

Заступниця начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Закарпатського апеляційного суду Наталія Ваш задекларувала придбане торік авто своєї дочки Наталії Барат – Opel Insignia, 2010 року випуску. Обновка обійшлася їй усього в 50 тис. грн, тоді як на ринку ціна такої машини коливається від 200 тис. грн до 410 тис. грн.

Opel Insignia, 2010 року випуску фото: auto.ria.com

Наталія Ваш задекларувала авто дочки Opel Insignia, 2010 року випуску за ціною 50 тис. грн дані реєстру декларацій

Сама ж посадовиця торік купила собі Audi Q3, 2014 року випуску за 390 тис. грн. Нині за таке авто покупцеві доведеться викласти щонайменше 500 тис. грн.

Сукупний дохід працівниці Закарпатського апеляційного суду та її сім’ї (дочки, онучки і свекрухи) за минулий рік склав 1,17 млн грн, за 2023-й – 433,2 тис. грн.

Наталія Ваш отримала 394 тис. грн зарплати за 2024 рік фото: zka.court.gov.ua

Серед усіх членів родини, судячи з декларації, заощадження тримає лише донька посадовиці: 16,4 тис. грн на банківському рахунку та $7 тис. готівкою. У 2023-му Наталія Ваш та її дочка зберігали готівкою 120 тис. грн і $15 тис.

Volkswagen Golf та Opel Astra за 20 тис. грн

Начальник відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області Іван Пилипенко задекларував два авто своєї дружини, придбані у 2023-2024 роках. За 20 тис. грн Марія Пилипенко дозволила собі Volkswagen Golf, 2004 року випуску й Opel Astra, 2011 року випуску. На ринку ціна першої машини коливається від 140 тис. грн до 330 тис. грн.

Volkswagen Golf, 2004 року випуску фото: auto.ria.com

За Opel Astra, як у Пилипенко, зараз продавці просять від 190 тис. грн до 390 тис. грн.

Opel Astra, 2011 року випуску фото: auto.ria.com

Іван Пилипенко задекларував два авто своєї дружини сумарною вартістю 20 тис. грн дані реєстру декларацій

Крім того, цієї весни сімейний автопарк поповнив Hyundai Tucson, 2006 року випуску за 162 тис. грн.

Сукупний дохід подружжя Пилипенків за минулий рік склав 1,11 млн грн. Працівник податкової зберігає $7 тис. готівкою.

У 2023-му подружжя отримало 690,1 тис. грн доходу, а заощадження сім’ї тоді складалися з $5 тис. готівкою.

Fiat Linea, 2011 року випуску за 49 тис. грн

Керівниці апарату Новогродівського міського суду Яні Хоменковій авто Fiat Linea, 2011 року випуску в серпні 2022-го обійшлося у 49 тис. грн. Водночас зараз на ринку ціна цієї моделі сягає 200-230 тис. грн.

Fiat Linea, 2011 року випуску фото: auto.ria.com

Яна Хоменкова задекларувала Fiat Linea, 2011 року випуску за ціною 49 тис. грн дані реєстру декларацій

За минулий рік дохід керівниці судового апарату та її дочки склав 694,8 тис. грн, за 2023-й – 553,6 тис. грн. Заощадження Хоменкової складаються з $7 тис. готівкою.

Навіщо?

У коментарі «Главкому» керівник податкової практики Riyako&Partners Андрій Тімонов пояснив: люди декларують вартість автомобіля, згідно з умовами договору купівлі-продажу, укладеного у сервісному центрі МВС або в торгівельній організації. У цьому ж документі прописується ціна транспортного засобу, яка визначається на підставі довідки про середньоринкову вартість автомобілів. Вказану довідку (стала обов’язковою з жовтня 2024 року) складає спеціаліст, який і несе за неї відповідальність.

«Якщо оцінщик визнав, наприклад, що 5 тис. грн – це нормальна ціна автомобіля, то тут є два моменти. Перший – повинно бути обґрунтування, у якому чітко підтверджена ціна автівки. Тоді все окей. В іншому разі, коли оцінщик порушив посадові обов’язки і занизив вартість транспортного засобу, тоді в нього можуть з’явитися проблеми. Окремо може виникнути відповідальність і у продавця. Але це може настати за умови продажу другої або третьої автівки протягом календарного року. Тоді податкова може донарахувати продавцю авто недоплачені суми податків», – зазначив юрист.

Крім цього, як вважає Андрій Тімонов, може включитися Національне агентство з питань запобігання корупції і протрактувати подібні історії як додатковий бонус, отриманий посадовцем-декларантом.

«За що конкретній посадовій особі було надано привілей або пільгу у вигляді зовсім неринкової вартості автомобіля, повинно розібратися НАЗК. Тим паче, що спосіб життя декларантів моніториться, відповідно до закону про запобігання корупції», – наголосив правник.

Керуючий партнер Leshchenko&Partners, адвокат Олександр Лещенко у бесіді з «Главкомом» заначив, що для набуття права власності на транспортний засіб достатньо договору купівлі-продажу, який укладається в сервісних центрах МВС і є безкоштовним. Для укладення таких договорів не вимагається попереднє проведення оцінки транспортного засобу для визначення його вартості. У договорах вказується ціна автівки на момент, коли особа стала її власником, а така ціна може бути зазначена за домовленістю сторін або на підставі проведеної оцінки. Водночас посадові особи, котрі декларуються, можуть брати за основу вартість транспортного засобу за останньою грошовою оцінкою.

«Вартість авто може бути і 5 тис. грн наприклад, за умови: 1) якщо автівка потрапила в ДТП, зазнала суттєвих пошкоджень і експерт оцінив її за залишковою вартістю як металобрухт – тоді її ціна звичайно буде відрізнятись від ринкової; 2) якщо автівку завезли з США, де нижчі ціни на транспортні засоби і на це є підтверджуючі документи. При цьому в ціну авто, завезеного з США, не включатиметься сплата різних зборів і митних платежів під час її розмитнення, вартість її реєстрації в Україні та ремонту, згідно наданих НАЗК роз’яснень», – пояснив адвокат.

Водночас Олександр Лещенко припускає: сама по собі ціна 5 тис. грн або 20 тис. грн за іномарку середнього класу може викликати інтерес з боку НАЗК. Оскільки це, ймовірно, може мати вигляд заниження вартості авто, так як ціна буде відрізнятись від ринкової вартості таких самих транспортних засобів.

«От якщо декларанту так повезло у житті і в нього є докази купівлі автівки за 5 тис. грн, тоді ні до чого не придерешся. Важлива деталь: обов’язок доведення, що декларант був обізнаний і знав реальну вартість автівки, але навмисно її занизив і приховав від держави, покладено на НАЗК. Адже недостовірне декларування майна передбачає наявність умислу з боку декларанта», – підсумував адвокат.

Єлизавета Жабська, «Главком»