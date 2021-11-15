Ексдепутат заявляє, що за ним стежать

Борислав Береза заявив, що за ним стежать та прослуховують телефон

Колишній нардеп пропонує витрати гроші, які йдуть на стеження за ним, на щось корисне

Колишній народний депутат Борислав Береза заявив, що за ним стежать та прослуховують телефон. Про це політик написав у Facebook.

«У мене маленька пропозиція. А можна, щоб ті гроші, які держава витрачає на стеження за мною і на прослуховування мого телефону, витратили на щось корисне?», – заявив екснадреп.

Більше жодної інформації про начебто стеження та прослуховування Береза не надав.

Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки borislav.bereza

Раніше Береза заявляв, що основне завдання так званого закону про олігархів – усунути критику влади з ефірів телеканалів, що впливає на рейтинг президента і партії «Слуга народу».