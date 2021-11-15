  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Ексдепутат заявляє, що за ним стежать

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Борислав Береза&nbsp;заявив, що за ним стежать та прослуховують телефон - Ексдепутат заявляє, що за ним стежать
    Борислав Береза заявив, що за ним стежать та прослуховують телефон
    фото: Borislav Bereza / Facebook

    Колишній нардеп пропонує витрати гроші, які йдуть на стеження за ним, на щось корисне

    Колишній народний депутат Борислав Береза заявив, що за ним стежать та прослуховують телефон. Про це політик написав у Facebook.

    «У мене маленька пропозиція. А можна, щоб ті гроші, які держава витрачає на стеження за мною і на прослуховування мого телефону, витратили на щось корисне?», – заявив екснадреп.

    Більше жодної інформації про начебто стеження та прослуховування Береза не надав.

    Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки borislav.bereza
    Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки borislav.bereza

    Раніше Береза заявляв, що основне завдання так званого закону про олігархів – усунути критику влади з ефірів телеканалів, що впливає на рейтинг президента і партії «Слуга народу».

    Теги: депутат держава прослуховування Борислав Береза
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ексдепутат заявляє, що за ним стежать