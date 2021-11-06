Американська в'язниця карала злочинців прослуховуванням дитячої пісні

Ув'знені годинами примусово слухали дитячу розважальну пісеньку про акулу

Ув'язнених в американському штаті Оклахома в якості покарання змушували годинами слухати дитячу пісню Baby Shark («Маленька акула») у незручних позах, повідомляє телеканал NBC News з посиланням на позов.

«Згідно з позовом, поданим на цьому тижні, ув'язнені у в'язниці в Оклахомі піддавалися жорстокому і нелюдському покаранню, їх змушували перебувати в незручних позах під час прослуховування Baby Shark протягом декількох годин», – повідомляє телеканал.

Позов подали четверо чоловіків, які перебували в попередньому ув'язненні у в'язниці округу Оклахома в кінці 2019 року.

Згідно з позовом, співробітники в'язниці не були навчені і контрольовані належним чином, керівництву було відомо про те, що співробітники, які застосовували дане покарання, у минулому були викриті в жорстокому поводженні, проте ніяких заходів прийнято не було.

Зазначимо, що пісня «Маленька акула» – дуже популярна у світі і має рекордних понад 7 млрд переглядів на YouTube. Пісню виконала 10-річна співачка Хоуп Сегойн. Композиція була записана в рамках південнокорейського освітнього проєкту Pinkfong і була опублікована на ТБ у 2016 році.

Пісня про маленьку акулу Автор: myKids

Трек спочатку став популярним у Південно-Східній Азії, а потім у США та Європі.

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