Завдання закону про олігархів усунути критику влади з основних телеканалів, – екснардеп

«Зеленський вважає, що якщо він виключить всі медіа, то ніхто не буде казати правду, його критикувати», – Береза

Береза вважає, що влада хоче реалізовувати сценарій, який колись реалізував Путін в Росії

Основне завдання так званого закону про олігархів – усунути критику влади з ефірів телеканалів, що впливає на рейтинг президента і партії «Слуга Народу».

Про це заявив екснардеп Борислав Береза.

«Для Зеленського дуже важливі його рейтинги. Він вважає, що якщо він виключить всі медіа, то ніхто не буде казати правду, його критикувати. І саме тоді в нього все буде гаразд. Але скільки разів ти не скажеш «халва», роті солодше не стане», – зазначив екснардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

Він наголосив, що цим законом влада хоче реалізовувати сценарій, який колись реалізував Володимир Путін в Росії.

«Це – стати головними олігархами в країні. Одними. І залишаться в країні тільки ті, хто буде з ними співпрацювати. У нас ті люди, які прийшли з «Квартал 95» хочуть стати «олігарх-95». Мабуть це єдина історія, яка їх цікавить справді. Все інше – це імітація бурхливої діяльності, на жаль, не підкріплена ніякою справжньою діяльністю», – додав Береза.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.