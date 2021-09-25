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    Рябошапка знає, хто прослуховував Гончарука

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    Результати слідства у справі про записування розмов колишнього прем'єра досі відсутні&nbsp; - Рябошапка знає, хто прослуховував Гончарука
    Результати слідства у справі про записування розмов колишнього прем'єра досі відсутні 
    Фото з відкритих джерел

    Колишній генпрокурор відмовився називати прізвище олігарха, причетного до прослуховування Гончарука

    Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що в січні 2020 року незаконне прослуховування тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука могли організувати люди, наближені до одного з олігархів, і він знає його прізвище. Про це Рябошапка сказав в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

    «Ми всі забули про справу про прослуховування прем'єр-міністра в воюючій країні. Ще тоді, коли я був генеральним прокурором, ми вже встановили коло осіб, які причетні або могли бути причетні. У тому числі ці люди були близькі до одного з олігархів. Минуло майже два роки, і суспільство досі не почуло прізвища тих людей або того олігарха», – сказав Рябошапка.

    Шустер уточнив, чи знає він прізвище цього олігарха.

    «Я знаю прізвище, але я не хотів би відкривати або порушувати таємницю досудового розслідування», – відповів ексгенпрокурор.

    Як відомо, 15 січня 2020 року у мережі опублікували запис наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука, на якому лунали голоси, схожі на прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і заступника голови НБУ Катерини Рожкової. Через два місяці Гончарука було звільнено з посади очільника уряду.

    Нагадаємо, експрем’єр Олексій Гончарук вважає, що прийняття законопроєкту про олігархів саме по собі не змінить ситуацію з впливом великого бізнесу на політику.

    Теги: прослуховування Руслан Рябошапка НБУ
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    Рябошапка знає, хто прослуховував Гончарука