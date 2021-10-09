Колекторам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років

У Києві орудувала банда колекторів, які силою та погрозами вимагали гроші. Виявилося, що до складу угруповання входило шестеро осіб, у тому числі адвокат, керівник підрозділу страхової компанії та жителі столиці. Про це повідомляють у пресслужбі МВС.

Чоловікові, який був винен 127 тис. гривень, погрожували розправою над родичами, також до нього застосовували силу. «Здобуті» гроші колектори вкладали в підпільний гральний бізнес. Роботу підпільних закладів також припинили поліцейські.

Під час обшуків силовики вилучили 6 тис. доларів США, 2 тис. євро, понад 23 тис. грн, зброю, ігрове обладнання, предмет схожий на спецзасіб для прослуховування та незаконного стеження, «чорнові» записи.

На підставі отриманих доказів шести учасникам злочинного угруповання слідчі повідомили про підозри за ч. 2 ст. 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

14 липня набув чинності «колекторський» закон, згідно з яким було, зокрема, затверджено порядок реєстрації колекторських компаній, вимоги до структури власності, ділової репутації тощо.

Відтоді НБУ зобов’язали вести реєстр таких фірм, стежити за їхньою діяльністю. До реєстру ввійшли тільки компанії з бездоганною репутацію, про що обіцяв напередодні ухвалення закону регулятор.

Закон також посилив відповідальність для кредиторів, наприклад, фірми зобов’язані публікувати інформацію про колекторів, з якими співпрацюють, на своїх веб-сайтах і у місцях надання послуг.

Під час спілкування з боржниками колектори, згідно з законом, повинні називати свої справжні ім’я та прізвище, назву кредитора, самої колекторської компанії, причину дзвінка й суму простроченого боргу.

За порушення на колекторів чекає штраф від 50 до 100 тисяч гривень, виключення з реєстру, розірвання договору (у випадку повторного порушення закону в той же рік) й анулювання ліцензії.

Нещодавно клієнт Приватбанку розповів, як колектори «вибивали» з нього 69 грн боргу.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк продасть колекторам 90 тисяч безнадійних кредитів.

Також повідомлялося, що у Києві судитимуть угруповання, яке погрозами вимагало у громадян повернення боргів.

Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.