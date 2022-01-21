Ексначальник Головного управління розвідки Бурба розповів, скільки триватиме наступ РФ на Україну

Підготовка та здійснення військових операцій у сучасній війні може тривати лічені дні

Сучасна війна і підготовка до неї може тривати протягом днів, а не тижнів, і якщо Росія планує військову операцію щодо України, вона орієнтується саме на такі терміни. Про це в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив колишній очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України Василь Бурба.

Бурба зазначив, що у поточних умовах військова операція Росії проти України, ймовірно, триватиме від трьох до п’яти днів, і готуватися до такого сценарію розвитку подій необхідно, оскільки розвідувальні дані говорять про очевидне: Росія готує наступ.

«Ми припускаємося знов помилки, ми проґавили, не повірили, що буде на Крим наступ у 2014 році, згадайте, ми не врили, що Путін може будувати міст, ми не вірили, що «Північний потік-2» будується, ми не віримо, що Путін наступає», – пояснив Бурба.

Ексочільник ГУР МО додав, що влада наразі не докладає достатніх зусиль для того, щоб цивільні громадяни знали, що їм робити в екстреній ситуації.

«Скажіть будь ласка, що я, як цивільна особа маю робити, якщо завтра зникне мобільний зв’язок? Тобто я, як військовослужбовець колишній, напевно, буду рухатись у напрямку військомату для того, щоб отримати зброю і захищати Батьківщину», – зазначив Бурба.

На думку ексочільника ГУР, у поточній ситуації громадянам потрібне не заспокоєння, до якого вдався президент під час нещодавнього відеозвернення, а чіткий план дій на випадок ймовірного наступу російських військ.

Раніше Бурба розповів, що Офіс президента тиснув, шантажував та намагався підкупити його.

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