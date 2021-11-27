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    Бурба заступився за військових, яких образив Зеленський

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    Василь Бурба заявив, що ображати військовослужбовців &ndash; неправильно - Бурба заступився за військових, яких образив Зеленський
    Василь Бурба заявив, що ображати військовослужбовців – неправильно
    Фото з відкритих джерел

    Ексголова ГУР нагадав Зеленському, хто до 2019 року охороняв його сон після концертів

    Колишній начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Василь Бурба відреагував на слова Володимира Зеленського, заявивши, що ображати військовослужбовців – неправильно. Про це він сказав в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

    Ексглава розвідки відреагував на заяви Зеленського під час пресмарафону 26 листопада, де глава держави назвав Бурбу «авантюристом та аферистом».

    «Цікаві слова. Я залишу це на вашій (Володимира Зеленського, – ред.) совісті. У мене багато емоцій, але я постараюся говорити беземоційно, підтримуючи честь офіцера, і скажу вам, що ви маєте бути прикладом спілкування з нами. Збройних сил 250 тис. таких, як я. Неправильно ображати нас, військовослужбовців, тому що, хочу нагадати, що з 2019 року ви стали президентом, а до 2019 року ми охороняли ваш сон. Ваш чіткий гарний сон після концертів, після «Кварталу». Поважайте нас», – підкреслив Бурба.

    Нагадаємо, після звільнення Василя Бурби з посади керівника військової розвідки та початку розслідування справи із затримання «вагнерівців», влада почала тиснути на Василя Бурбу та його колег, вимагаючи визнати, що ніякої спецоперації не було.

    Раніше генерал Бурба розповів про можливого «крота» у владі.

    Зеленський на пресмарафоні заявив, що колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, користуючись своєю посадою, продавав інформацію. Також глава держави підкреслив, що не довіряв Бурбі.

    Як відомо, через тиждень після провалу спецоперації Василя Бурбу звільнили з посади голови Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, також звільнили ще як мінімум чотирьох співробітників ГУР, які готували спецоперацію.

    До слова, розвідників, які готували спецоперацію щодо «вагнерівців», позбавили закордонних паспортів (відео).

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    Теги: Міноборони Свобода розслідування Україна влада звільнення
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    Бурба заступився за військових, яких образив Зеленський