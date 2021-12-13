«Вагнергейт»: генерал Бурба заявив про погрози та спробу «купити» його мовчання

Бурба заявив, що операція щодо «вагнерівців» провалилася через її перенесення та ймовірний дзвінок з України до Білорус

Бурба стверджує, що йому пропонували «поїхати послом» в обмін на заперечення самого факту існування «справи вагнерівців»

Колишній глава Української розвідки генерал-полковник Василь Бурба розповів, що йому пропонували посаду посла в одній із країн за те, що він скаже, що операції у справі «вагнерівців» ніколи не було. Генерал відмовився і тоді йому почали загрожувати забороною виїзду за кордон та кримінальними справами.

Про це Василь Бурба заявив в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время».

За словами Бурби, на початку 2021 року, керівник однієї з українських спецслужб, якому було делеговано повноваження Офісом Президента України, запропонував «поїхати послом до однієї з країн» в обмін на заперечення самого факту існування «справи Вагнерівців». Він відмовився, після чого у хід пішли погрози кримінальними справами, зняттям охорони та забороною на виїзд з України.

Крім того, колишній керівник військової розвідки заявив, що операція провалилася через її перенесення та ймовірний дзвінок з України до Білорусі.

«Основний варіант для мене – це дзвінок до Білорусі і це зрада. У нас є люди, які працюють не на Україну, а на інші держави, є кроти, які роблять все для того, щоб подібні операції не увінчалися успіхом. Якщо був подібний дзвінок у Білорусь, то Президент України мав знати про нього» – сказав Василь Бурба.

Також він зазначив, що йому вже понад 2 місяці не дають підписати протокол з його показаннями Парламентській тимчасовій слідчій комісії. Причин затримки, крім спроби фальсифікувати його показання генерал не бачить.

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