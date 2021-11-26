Бурба розповів, що Офіс президента тиснув, шантажував та намагався підкупити його

Анульовані паспорти, кримінальні справи та виселення родини з відомчого житла – такими, за словами Василя Бурби, були елементи тиску

Після звільнення Василя Бурби з посади керівника військової розвідки та початку розслідування справи із затримання «вагнерівців», влада почала тиснути на Василя Бурбу та його колег, вимагаючи визнати, що ніякої спецоперації не було. Про це колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оброни України (ГУР МО) Василь Бурба заявив під час включення в ефір ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

За словами Василя Бурби, на початку поточного року він мав розмову з керівником однієї з українських спецслужб.

«Було передано пропозицію від керівництва Офісу президента, щоб я або командир спецназу спростував проведення операції (із захоплення «вагнерівців» – «Главком») (…). Я відмовився і через три дні мою сім’ю було виселено з будинку. Виселено яким чином? В п’ятницю вранці дружина з дітьми поїхала в школу, з дитиною молодшою. А після пів другої дня її не запустили на територію», – пояснив Василь Бурба.

За словами ексочільника ГУР МО, невдовзі йому запропонували «вирішити питання» – все ж визнати, що операції із захоплення «вагнерівців» не було. За це йому, нібито, пропонували повернення відомчого житла та посаду посла України в одній з далеких країн.

Василь Бурба наголосив, що після його відмови, переслідування посилилося – проти нього порушили кримінальну справу щодо «нанесення збитків Державному управлінню справами», а також, як невдовзі з’ясувалося, було анульовано його закордонний паспорт.

Нагадаємо, раніше генерал Бурба розповів про можливого «крота» у владі.

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