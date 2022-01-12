Росія розпочала масове переміщення військової техніки з Далекого Сходу

Кінцевий пункт призначення техніки та озброєння поки невідомий

З бази 5-ї танкової бригади збройних сил РФ в Улан-Уде, Республіка Бурятія, поїздами масово відправляють військові машини та озброєння. Переміщення техніки в західному напрямку підтверджується численними фото та відео, знятими очевидцями. Про це у Twitter повідомляє Conflict Intelligence Team (CIT).

«Кінцевий пункт призначення цих машин поки що невідомий, як і дата та масштаб можливої операції Росії проти неокупованої частини України», – зазначили журналісти.

На думку розслідувачів, РФ також може перекинути своїх десантників, відправлених у рамках ОДКБ до Казахстану, до України.

фотоколаж: Conflict Intelligence Team/Twitter

«Відео, зняті з самих поїздів, дозволяють припустити, що принаймні якийсь персонал рухається разом із транспортними засобами. Російські спецслужби намагаються приховати ці поїзди з відкритих баз даних, але непрямі дані вказують на відправлення з баз усіх чотирьох армій Східного військового округу Росії», – стверджують у CIT.

Варто зазначити, що раніше видання The New York Times повідомило, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.

Також нещодавно повідомлялося, що Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів із танками та БМП.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі стартувало засідання Ради НАТО–Росія.

Перед цим у Женеві відбулися переговори США і Росії: зустріч тривала майже вісім годин.

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