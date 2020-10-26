  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Екснардеп: цього тижня Конституційний суд може знищити антикорупційні структури

    • Розсилка
    Засідання Конституційного суду проходитиме без преси - Екснардеп: цього тижня Конституційний суд може знищити антикорупційні структури
    Засідання Конституційного суду проходитиме без преси

    Конституційний суд може розглянути три резонансні питання

    Конституційний суд (КС) неочікувано змінив порядок денний свого засідання на вівторок. Очікується, що КС розгляне питання про знищення антикорупційних структур.

    Про це написав у Telegram колишній народний депутат Сергій Лещенко.

    Він нагадав, що на своєму засіданні минулого тижня Конституційний суд вже вирішив слухати це питання без преси. І рішення може бути прийнято «в будь-який момент».

    «При цьому вже зараз є порушення Регламенту КС, де записано, що роздати матеріали треба за три робочих дні до засідання. Станом на зараз текстів проєктів рішень немає.

    Серед суддів КС йде збір голосів для того, щоб вже на цьому тижні винести кілька рішень, які зв'яжуть їх круговою порукою», – зазначає Лещенко.

    За його інформацією, на цьому тижні Конституційний суд:

    1. «Ухвалить рішення про знищення антикорупційних структур (скасування незаконного збагачення і посягання на повноваження НАЗК). Серед іншого, планують скасування кримінальної відповідальності за порушення при оформленні декларацій – 366-1 КК.
    2. Ухвалить рішення про скасування земельної реформи.
    3. Ухвалить рішення про неконституційність закону про Фонд гарантування вкладів, чого домагається Коломойський».
    До слова, Конституційний суд відповів на звинувачення у порушенні прав Зеленського.
    Сергій Лещенко корупція в Україні земля Конституційний суд НАЗК Україна правосуддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies