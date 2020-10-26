Екснардеп: цього тижня Конституційний суд може знищити антикорупційні структури



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Засідання Конституційного суду проходитиме без преси

Конституційний суд може розглянути три резонансні питання

Конституційний суд (КС) неочікувано змінив порядок денний свого засідання на вівторок. Очікується, що КС розгляне питання про знищення антикорупційних структур.

Про це написав у Telegram колишній народний депутат Сергій Лещенко.

Він нагадав, що на своєму засіданні минулого тижня Конституційний суд вже вирішив слухати це питання без преси. І рішення може бути прийнято «в будь-який момент».

«При цьому вже зараз є порушення Регламенту КС, де записано, що роздати матеріали треба за три робочих дні до засідання. Станом на зараз текстів проєктів рішень немає.

Серед суддів КС йде збір голосів для того, щоб вже на цьому тижні винести кілька рішень, які зв'яжуть їх круговою порукою», – зазначає Лещенко.

За його інформацією, на цьому тижні Конституційний суд: