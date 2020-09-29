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    Конституційний суд відклав розгляд закону про ринок землі

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    <span>&nbsp;Дата нового засідання поки невідома</span> - Конституційний суд відклав розгляд закону про ринок землі
     Дата нового засідання поки невідома

    На засідання не зміг з'явитися представник президента в суді

    Конституційний суд України відклав розгляд клопотання про конституційність закону про ринок землі. Про це повідомляє «Суспільне».

    Зазначається, що на засідання не зміг з'явитися представник президента в суді.

    Представник президента в КСУ Федір Веніславський відправив до суду клопотання про неможливість бути присутнім на засіданні і перенесення розгляду. Судді його прохання задовольнили. Дата нового засідання поки невідома.

    Нагадаємо, в середині травня до КСУ надійшло конституційне подання 53 нардепів, які просили перевірити закон про ринок землі на відповідність Конституції. Воно надійшло від народних депутатів від «Опозиційної платформи - За життя».

    Як повідомлялося, сьогодні, 29 вересня, Конституційний суд мав дати оцінку закону про продаж землі. 

    До слова, раніше в уряді озвучили прогноз щодо того, скільки коштуватиме гектар після відкриття ринку землі.

    Нагадаємо, Мін'юст зробив важливе попередження для власників земельних паїв.

    Раніше Рада підтримала законопроєкт про розпаювання державних земель.

    В Україні під відкриття ринку землі активізувалися шахраї: як працює їхня схема.

    13 квітня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№ 2178-10).

    28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2178-10 про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року.

    До слова, Росія в окупованому Криму забрала землю майже у чотирьох тисяч українців.

    суд земля Конституційний суд ринок закон президент Дмитро Разумков Федір Веніславський
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