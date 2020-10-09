Верховний суд назвав випадки, коли президент зобов'язаний спілкуватися державною мовою



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Президент поза виконанням службових обов’язків не несе юридичної відповідальності за спілкування іншою мовою, - пресслужба Верховного суду

Президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків, - йдеться у рішенні суду

Верховний суд визнав, що президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховного суду.

Згідно з рішенням суду, президент поза виконанням службових обов’язків не несе юридичної відповідальності за спілкування іншою мовою.

Нагадаємо, суд розглядав позов, просили визнати протиправним спілкування президента Володимира Зеленського 23 травня 2019 року на форумі iForum-2019 недержавною мовою та зобов’язати його утриматися від розмов недержавною мовою під час виконання своїх повноважень.

Суд не задовольнив позов у повному обсязі.

«За дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність. Враховуючи викладене, суд закрив провадження у справі, оскільки заявлені позивачем вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства», – повідомили у пресслужбі Верховного суду.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України просили роз'яснити, чи можна притягати президента до адміністративної відповідальності.

Таке звернення надійшло до суду в контексті можливості оштрафувати Зеленського за порушення карантину.