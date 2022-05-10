Екснардеп Жванія загинув? Усі версії та досьє на одіозного політика

Ким був Давид Жванія і чи загинув він насправді?

Давид Жванія був учасником Помаранчевої революції, а за кілька років голосував за Харківські угоди

Учора, 9 травня, увечері з’явилася інформація про загибель колишнього народного депутата та ексочільника Міністерства надзвичайних ситуацій Давида Жванії. Звістку про загибель Жванії о 22:04 опублікував Telegram-канал «Україна Понад усе!».

Як зазначили автори цього каналу, Давид Жванія мав паспорт громадянина Росії і нібито був неофіційним представником тамтешньої компанії «Росатом», займаючись постачанням тепловидільних елементів на українські АЕС.

Зазначимо, що «Енергоатом» ще 11 березня заявив, що Україна повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива.

За інформацією Telegram-каналу «Україна Понад усе!», Жванія загинув під час артилерійського обстрілу, перебуваючи біля рашистського блокпосту в районі села Новопокровка Пологівського району Запорізької області.

З посиланням на цей Telegram-канал інформацію про нібито загибель Жванії розповсюдив радник голови міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

Після цього, посилаючись на Геращенка, цю інформацію оприлюднили українські ЗМІ.

Невдовзі з’явилися версії появи Жванії у «сірій зоні» в районі Новопокровки. Так, екснардеп Ігор Мосійчук, зазначивши, що його джерела у правоохоронних органах підтверджують загибель колишнього очільника МНС, заявив, нібито Давида Жванію на тимчасово окупованій території чекали співробітники ФСБ.

За словами Мосійчука, Жванія мав поїхати до Москви, а потім повернутися до України. «Кажуть, він був одним з ключових представників наших псевдоеліт, які хочуть миру з Кремлем шляхом здачі національних інтересів в обмін на право формування маріонеткового пропутінського уряду», – зазначив Ігор Мосійчук.

Політолог Віктор Уколов, підкресливши наявність у Давида Жванії російського паспорту, нагадав про отруєння Віктора Ющенка під час передвиборчої кампанії 2004 року. Жванія був присутній на тій самій вечері, після якої у опозиційного кандидата в президенти діагностували ураження токсинами. Також Уколов згадав про останні заяви Жванії – «брехня на Порошенка, яку він систематично поширював».

У коментарях до посту Уколова дописувачі висловили припущення, що загибель Жванії є інсценуванням, а сам екснардеп, змінивши документи, опиниться десь у Європі.

Важливе з біографії Давида Жванії

Давид Жванія розпочав політичну кар’єру 2002 року, коли став народним депутатом від опозиційного тоді блоку «Наша Україна». Після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах Жванія у лютому 2005-го був призначений міністром з питань надзвичайних ситуацій, але уже в вересні того ж року залишив посаду.

2005 року Давид Жванія став одним із засновником політичної партії «Наша Україна». Восени 2006-го за списком цієї партії був обраний до парламенту, але в грудні вийшов зі складу «Нашої України». У наступне скликання Верховної Ради потрапив за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона» як представник громадської організації «Народна самооборона».

27 квітня 2010 року Жванія став одним із тих, хто голосував за ратифікацію так званих Харківських угод – угоди, підписаної тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим щодо продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ в українському Севастополі.

У наступне, сьоме скликання Верховної Ради Жванія був обраний на одномандатному окрузі як безпартійний самовисуванець. У парламенті увійшов до складу фракції Партії регіонів, де перебував з грудня 2012 року до 30 листопада 2013-го, коли залишив лави провладної тоді фракції, ставши позафракційним.

2020 року відзначився скандальною заявою про свою участь у «захопленні влади в Україні» (так російська пропаганда називає втечу тодішнього глави держави Віктора Януковича та дострокові вибори президента і парламенту) 2014 року.