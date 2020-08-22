«Одкровення» Жванії про Майдан: Порошенко воював сам з собою, а Янукович стояв у сторонці
Раніше я іронічно дивився на Жванію, а зараз – зі співчуттям...
Дещо хворобливо виглядаючий Давид Жванія зробив заяву, що мене з покійним Вербицьким викрадали на Майдані за вказівкою Порошенка.
Якщо припустити таке, то, виходить, що на той час Петро Олексійович контролював Міністерство внутрішніх справ - адже моє викрадення відбувалося під керівництвом співробітників міліції, із залученням найпотаємніших підрозділів.
Нині вже двох екс-міліціонерів судять по цим епізодам, до речі.
Так само до мого викрадення причетні головні організатори Антимайдану Жилін та Чеботарьов, вони забезпечили близько двох десятків тітушок для цієї операції у ту ніч, будучи в курсі всього, що відбувається.
Отож, висновок з «одкровень» Жванії такий – на Майдані Порошенко воював з Порошенком, а Янукович і компанія були просто статистами...
Коротше, раніше я іронічно дивився на Жванію, а зараз – зі співчуттям.
P.S. Запрошую усіх на найближче судове засідання 31 серпня, 14:00. Це у будівлі Бориспільської РДА. Там можна буде дізнатися з доказової бази щодо адекватності заяв Жванії!