Україна не купуватиме російське ядерне паливо
Відповідну заяву 11 березня зробив «Енергоатом»
Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива. Про це компанія повідомила у Facebook.
«Українські АЕС готові працювати без російського ядерного палива. Для цього «Енергоатом» й надалі закуповуватиме ядерне паливо Westinghouse», – йдеться в офіційній інформації.
Крім того, «Енергоатом» прискорить роботи щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Це дозволить повністю замістити паливо російського походження.
Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.