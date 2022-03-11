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    Україна не купуватиме російське ядерне паливо

    В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською&nbsp;Росією - Україна не купуватиме російське ядерне паливо
    В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Відповідну заяву 11 березня зробив «Енергоатом»

    Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива. Про це компанія повідомила у Facebook.

    «Українські АЕС готові працювати без російського ядерного палива. Для цього «Енергоатом» й надалі закуповуватиме ядерне паливо Westinghouse», – йдеться в офіційній інформації.

    Крім того, «Енергоатом» прискорить роботи щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Це дозволить повністю замістити паливо російського походження.

    Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: Енергоатом Україна ядерне паливо
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    Україна не купуватиме російське ядерне паливо