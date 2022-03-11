Україна не купуватиме російське ядерне паливо

В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською

В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Відповідну заяву 11 березня зробив «Енергоатом»

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива. Про це компанія повідомила у Facebook.

«Українські АЕС готові працювати без російського ядерного палива. Для цього «Енергоатом» й надалі закуповуватиме ядерне паливо Westinghouse», – йдеться в офіційній інформації.

Крім того, «Енергоатом» прискорить роботи щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Це дозволить повністю замістити паливо російського походження.

Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.