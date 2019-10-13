Експерт пояснила, чи можлива участь політсил бойовиків у виборах в ОРДЛО



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Голова правління Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська

Це не є політичною забаганкою поточних еліт на Банковій чи Грушевського – Айвазовська

Конституція (Стаття 37) однозначно встановлює, що утворення та діяльність політичних партій і організацій, програмні цілі та дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності, підрив її безпеки, пропаганду війни та насильства забороняється. Відповідність виборів українському законодавству повинна стосуватись і Основного закону, а не лише профільного. Якщо в цьому питанні стратегія Росії є цілком прогнозованою, і вона використовуватиме бойовиків з метою демонстрації на виняткових прикладах картинки громадянського протистояння, Україна мала б перейматись і тим, як відповідно до Конституції не допустити інституціоналізації в політичному просторі таких груп.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі «Опора». На її думку, це не є політичною забаганкою поточних еліт на Банковій чи Грушевського, а вимогою до держави і її обов’язком, зафіксованими в Конституції та стандартах організації виборів ОБСЄ.

«Всі громадяни рівні перед законом, а не беззаконням. Крапка. Якщо хтось починає свою передвиборчу боротьбу з антитези до вищезгаданої статті Конституції, це становить загрозу миротворенню, мирному населенню, яке хоче припинення бойових дій та стрілянини, – зазначає експерт. – Тому самостійно та з залученням міжнародної фахової експертизи такі групи повинні бути відокремлені від політичної передвиборчої боротьби».

Автор вказує, що ОБСЄ, яка лише спостерігає за виборами, не може надавати експертизу та здійснювати технічний супровід кампанії, бо виникає ймовірний конфлікт інтересів. Водночас ніхто не забороняє створити міжнародну групу з повноваженнями профільної оцінки, яка даватиме ad hoc свої висновки щодо учасників виборів, їхніх програм, контенту агітаційних матеріалів. Це не тактично-технічний аспект, а незалежна оцінка учасників і подій, яка лягатиме в основу офіційних рішень, які прийматимуться вищим органом адміністрування виборчого процесу, сформованим виключно з громадян України, про реєстрацію та скасування реєстрації кандидатів і партій.

«До цієї групи можуть увійти запрошені експерти з питань виборів та політичних партій Венеціанської комісії, ООН, не виключено потребу в залученні передвиборчої місії ЄС, яка не працює в регіоні ОБСЄ, але чому б не розпочати» – підкреслює голова правління «Опори».

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Як повідомлялося, колишній представник України в Тристоронній контактній групі вщент розкритикував «формулу Штайнмаєра».