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    Кравчук вже хвалить Зеленського, якого тепер слухає Путін

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    Леонід Кравчук - Кравчук вже хвалить Зеленського, якого тепер слухає Путін
    Леонід Кравчук

    Екс-президент України побачив поліпшення у відносинах з РФ

    Колишній український президент Леонід Кравчук заявив, що у відносинах України і Росії проявляються позитивні тенденції.

    Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

    На його думку, поліпшення стосунків виникли після того, як глава Росії Володимир Путін став слухати українського колегу Володимира Зеленського.

    Кравчук зазначив, що Путін не хотів спілкуватися з ексглавою країни Петром Порошенко, але з Зеленським у них є діалог.

    За його словами, тепер країнам необхідно відривати вікно, а потім і двері один одному і вести серйозні розмови.

    «Це вже плюс. Після цих розмов відбувся обмін ув'язненими», - додав Кравчук.

    Також він зазначив, що тепер російська сторона інакше дивиться на Україну.

    «Росія почала дивитися на Україну не як на невістку, а як на державу - це важливо», - підкреслив Кравчук.

    Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

    Днями ЗМІ опублікували «схему» розведення сил на Донбасі

     Читайте також: 
    Росія бойовики на Донбасі Путін Леонід Кравчук Володимир Зеленський Україна президент
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