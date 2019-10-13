Кравчук вже хвалить Зеленського, якого тепер слухає Путін



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Леонід Кравчук

Екс-президент України побачив поліпшення у відносинах з РФ

Колишній український президент Леонід Кравчук заявив, що у відносинах України і Росії проявляються позитивні тенденції.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

На його думку, поліпшення стосунків виникли після того, як глава Росії Володимир Путін став слухати українського колегу Володимира Зеленського.

Кравчук зазначив, що Путін не хотів спілкуватися з ексглавою країни Петром Порошенко, але з Зеленським у них є діалог.

За його словами, тепер країнам необхідно відривати вікно, а потім і двері один одному і вести серйозні розмови.

«Це вже плюс. Після цих розмов відбувся обмін ув'язненими», - додав Кравчук.

Також він зазначив, що тепер російська сторона інакше дивиться на Україну.

«Росія почала дивитися на Україну не як на невістку, а як на державу - це важливо», - підкреслив Кравчук.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

Днями ЗМІ опублікували «схему» розведення сил на Донбасі.