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    Експрем'єр видав заміж наймолодшу дочку (відео)

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    Анатолій Кінах видав заміж свою доньку Софію - Експрем'єр видав заміж наймолодшу дочку (відео)
    Анатолій Кінах видав заміж свою доньку Софію
    Фото з відкритих джерел

    Анатолій та Марина Кінах видали заміж свою наймолодшу доньку Софію

    Колишній прем'єр-міністр України Анатолій Кінах видав заміж свою наймолодшу доньку Софію. Відео з весілля оприлюднила його дружина Марина Кінах на своїй сторінці в Facebook.

    На відео Анатолій Кінах танцює з 21-річною донькою Софією під пісню «Ясноока наречена», яку на сцені співає автор пісні Павло Зібров.

    Марина Кінах також опублікувала фотографії з церемонії одруження доньки.

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    Експрем'єр видав заміж наймолодшу дочку (відео)
    Експрем'єр видав заміж наймолодшу дочку (відео)
    Експрем'єр видав заміж наймолодшу дочку (відео)
    Експрем'єр видав заміж наймолодшу дочку (відео)
    Експрем'єр видав заміж наймолодшу дочку (відео)
    Експрем'єр видав заміж наймолодшу дочку (відео)

    Нагадаємо, Анатолій Кінах одружений вдруге. Дружина, Марина Володимирівна, за фахом журналіст, керівник прес-служби УСПП. У Кінаха три дочки (дві старші - від іншого шлюбу подружжя). Старша Наталія Ковалко (Чаусова) (1980 р.н.) - юрист, кандидат юридичних наук. Середня дочка Зоя Кінах-Кузьменко (Чаусова) (1984 р.н.) - лінгвіст, вивчає мови. Молодша Софійка (2000 р.н..) - студентка. Дві онучки Маша і Женя і внуки Михайло і Веніамін.

    До слова, в Британії та Іспанії відбулося два гучних аристократичних весілля. Увагу прикували зіркові пари молодят та весільні сукні наречених.

    Теги: весілля Facebook дружина Павло Зібров
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    Експрем'єр видав заміж наймолодшу дочку (відео)