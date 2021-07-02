Експрем'єр видав заміж наймолодшу дочку (відео)

Анатолій та Марина Кінах видали заміж свою наймолодшу доньку Софію

Колишній прем'єр-міністр України Анатолій Кінах видав заміж свою наймолодшу доньку Софію. Відео з весілля оприлюднила його дружина Марина Кінах на своїй сторінці в Facebook.

На відео Анатолій Кінах танцює з 21-річною донькою Софією під пісню «Ясноока наречена», яку на сцені співає автор пісні Павло Зібров.

Марина Кінах також опублікувала фотографії з церемонії одруження доньки.

Нагадаємо, Анатолій Кінах одружений вдруге. Дружина, Марина Володимирівна, за фахом журналіст, керівник прес-служби УСПП. У Кінаха три дочки (дві старші - від іншого шлюбу подружжя). Старша Наталія Ковалко (Чаусова) (1980 р.н.) - юрист, кандидат юридичних наук. Середня дочка Зоя Кінах-Кузьменко (Чаусова) (1984 р.н.) - лінгвіст, вивчає мови. Молодша Софійка (2000 р.н..) - студентка. Дві онучки Маша і Женя і внуки Михайло і Веніамін.

До слова, в Британії та Іспанії відбулося два гучних аристократичних весілля. Увагу прикували зіркові пари молодят та весільні сукні наречених.