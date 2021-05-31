У мережі порівняли весільні сукні обраниць Джонсона та іспанського аристократа (фото)

Батл весільних суконь Керрі Саймонс та Белен Корсіні: хіпі-шик чи суворість ліній?

В Британії та Іспанії відбулося два гучних аристократичних весілля. Увагу прикували зіркові пари молодят та весільні сукні наречених.

«Два весілля відбулися зовсім недавно. Перша – це Борис Джонсон таємно одружився на своїй коханій Керрі Саймонс. Подробиці їхніх стосунків і кар'єр мені мало цікаві, а ось плаття нареченої сподобалося», – написала на своїй сторінці у Facebook Анастасія Олексієнко.

І додала: «Такий легкий хіпі-шик, особливо в поєднанні з квітковим вінком в волоссі. Цікавий факт: плаття від Christos Costarellos варто більше двох тисяч фунтів, але насправді його просто взяли напрокат за 45 фунтів на добу», – уточнила Анастасія.

Говорячи про друге весілля графа Карлоса де Осорно і Белен Корсини, дівчина звернула увагу на суворість ліній, пишність рукавів та красивий шлейф. «Бренд сукні – Navascués, ціну я не знайшла онлайн, але на сайті перепродажу суконь – pre-owned коштує три тисячі євро, – наголосила Анастасія Олексієнко.

Додамо, що весілля в Іспанії відбулося в розкішній резиденції герцогів Альба – палаці Лірія. Тут зберігається велика колекція художніх творів, зібраних аристократичної сім'єю за кілька століть.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у суботу, 29 травня, одружився зі своєю нареченою Керрі Сімондс на таємній церемонії.