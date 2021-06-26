Поповнить особисту та «партійну касу» на 20 млрд. грн. – Зеленський підписав корупційний закон

Зеленський переконаний, що «маса» підтримуватиме його та органазовані за вкрадені гроші «видовища» забезпечать йому рейтинги

Президент підписав закон, який дозволяє Тимошенко та Кубракову витратити більше 5 млрд.грн. на святкування Дня Незалежності та більше 100 млрд.грн. (10% бюджету) на Київську окружну дорогу без аукціонів та без Прозорро. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила юристка, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська

«Зеленський та його команда тільки завдяки цьому закону поповнять свою особисту та «партійну касу» на щонайменш 20 млрд.грн.», – ідеться у дописі.

За словами юристки, таке рішення свідчить, що депутати, чиновники, політики та громадські організації, котрі всі ці дні зверталися до президента з проханнями заветувати цю корупційну схему, «коштують» для Зеленського менше ніж 20 млрд, які можна на ній вкрасти.

«30-річниця незалежності важливе свято для нас. Для президента – це лише можливість заробити. Наші (бюджетні) гроші Зеленський вже вважає своїми та витрачатиме їх так, як захоче. Ми станемо ще біднішими, а президент та його оточення ще багатше. Фахового та цивілізованого голосу громадян президент України вже не чує.Зеленський переконаний, що «маса» підтримуватиме його та органазовані за вкрадені гроші «видовища» забезпечать йому рейтинги», – пише Агія Загребельська.

Мовчання олігархічних телеканалів про це свідчить, що з олігархами у Зеленського партнерські стосунки та «місця полювання» компромісно поділені, впевнена юристка.

Як відомо, Україна витратить 100 млн на святкування 30-ї річниці Дня Незалежності.

Раніше повідомлялося, що згідно із Висновком Міністерства фінансів України до проєкту розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України», відповідно до фінансово-економічних розрахунків до проєкту акта його реалізація потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн гривень.

Нагадаємо, президент анонсував парад на День Незалежності.