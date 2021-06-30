Відома телеведуча звинуватила міністра Ткаченка в расизмі

Ашіон згадала, як ще генпродюсер Ткаченко відмовив їй у кастингу на ранкове шоу через колір шкіри

Відома телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Олександра Ткаченка у расизмі. Відповідний пост Ашіон написала на своїй сторінці в Facebook.

Телеведуча згадала, як шість років тому тоді ще генпродюсер Ткаченко відмовив їй у кастингу на ранкове шоу через колір шкіри. Ашіон була шокована і звільнилася з телеканалу.

«Перед тим, як з'явитися в ефірі каналу «Прямий», я працювала на 2+2. Одного разу, дізнавшись про кастинг ведучих для ранкового шоу, я запитала у тоді ще генпродюсера «1+1 медіа» Олександра Ткаченка: «Чи не могла би я прийняти в ньому участь? Відповідь була карколомною: «Ви в дзеркало себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те, щоб... Я не готовий ризикувати рейтингами ... ». Далі – шок, море сліз і звільнення. Чи бачила я себе в дзеркало? Так, бачила. Начебто нормальна. Та, певно, кольором шкіри для 1+1 не вийшла, на «Антоніну» (збірний образ глядача «Плюсів») не схожа», – написала телеведуча.

На минулому тижні Ашіон зустріла міністра культури з дружиною на джазовому фестивалі у Львові і пригадала йому той вчинок. Утім, попри очікування, міністр не вибачився, а повівся по-хамськи.

«І знову отримала у відповідь «нетлєнку». «Так, а що ви хотіли б від мене почути? Вас влаштує відповідь, що зараз я б такого не сказав?». Я остовпіла. Але дружина міністра не мовчала. І навіть тикала мені чомусь, вважаючи за свій обов'язок, напевно, захистити чоловіка. Ну що ж, похвально. «Так, а може мені ще вибачення у вас попросити?», – сказав Ткаченко з «посмішкою» на обличчі. Чи можна було тоді знайти інші слова для більш делікатної відмови? Впевнена, так. Будь-який розсудливий чоловік знайшов би що сказати. Можна було тепер просто вибачитися по-людськи? Звісно. А так це не просто хамство. Це расизм, хлопці. Вже я-то знаю в цьому толк», – розповіла Ашіон.

Ведуча зазначила, що міністр культури мав би просувати ідеї єдності, яка полягає в різноманітності. Проте, за її словами, Олександр Ткаченко про таке не чув.

Також вона додала, що Ткаченко продемонстрував відсутність широти характеру, польоту фантазії, вміння приймати несподівані, сміливі, нестандартні рішення

«Уявіть таку ж ситуацію, яка була зі мною, де-небудь на Заході, в Штатах, наприклад. Що було б з продюсером?», – резюмувала телеведуча.

До слова, герцогиня Сассекська Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі дали американській телеведучій Опрі Вінфрі перше розгорнуте інтерв'ю після свого від'їзду з Великої Британії.

Телеведуча Опра Вінфрі уточнила слова дружини британського принца Гаррі Меган Маркл щодо проявів расизму серед членів королівської сім'ї Великої Британії. За її словами, колір шкіри майбутньої дитини подружжя турбував не королеву Єлизавету II і не її чоловіка принца Філіпа.