Ексзаступника секретаря РНБО Кривоноса звільнили з лав Збройних сил України

«Це початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі» – Кривонос

«Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію» – Кривонос

Ексзаступник секретаря РНБО, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос звільнений з лав Збройних Сил.

Про це Сергій Кривонос написав у Facebook.

«Звільнений з лав Збройних Сил України... Звільнений без рапорта. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть «немає посад». Хоча їх достатньо. Розумію...команда з Офісу Президента», – написав генерал.

Кривонос заявив, що його звільнення – це «початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі».

«Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми», – додав він.

Нагадаємо, Зеленський збирається винести на референдум питання про олігархів.

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