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    Ексзаступника секретаря РНБО Кривоноса звільнили з лав Збройних сил України

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    &laquo;Це початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі&raquo; &ndash; Кривонос - Ексзаступника секретаря РНБО Кривоноса звільнили з лав Збройних сил України
    «Це початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі» – Кривонос
    Фото з відкритих джерел

    «Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію» – Кривонос

    Ексзаступник секретаря РНБО, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос звільнений з лав Збройних Сил.

    Про це Сергій Кривонос написав у Facebook.

    «Звільнений з лав Збройних Сил України... Звільнений без рапорта. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть «немає посад». Хоча їх достатньо. Розумію...команда з Офісу Президента», – написав генерал.

    Кривонос заявив, що його звільнення – це «початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі».

    «Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми», – додав він.

    Нагадаємо, Зеленський збирається винести на референдум питання про олігархів.

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    Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський Сергій Кривонос звільнення
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    Ексзаступника секретаря РНБО Кривоноса звільнили з лав Збройних сил України