Милованов розбовкав сімейний секрет директора НАБУ Ситника
Радник Зеленського в прямому етері розказав, як Ситник просив допомогти сину, який завалив сесію у Польщі
Син директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника завалив навчання у Польщі, тож тепер йому потрібен тьютор. Про це у етері «Громадського» під час дебатів із журналістом Юрієм Бутусовим розповів радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов. Сімейний секрет директора НАБУ Милованов видав, відповідаючи на запитання, що він обговорював із Ситником під час зустрічі.
– Перше – мене запросив Артем Ситник. Друге – я спитав у нього, чи він зливає вам інфу чи ні. Він відповів, що так. Третє – він мене попросив допомогти з тьютором для особистого питання, для його сина по навчанню, бо він завалив у Польщі навчання. Ось є смс-ка від Ситника, ось є питання. Попросив, щоб ми знайшли у Київській школі економіки для нього тьютора, для його сина на понеділок. Ми цього робити не будемо, – розповів Милованов.
Нагадаємо, раніше Бутусов публічно звинуватив Милованова в корупції, адже Київська школа економіки отримала замовлення від «Укроборонпрому», коли Милованов увійшов до Наглядової ради оборонного концерну. У відповідь Милованов викликав на Бутусова на «інтелектуальну дуель».
Конфлікт між Миловановим та Бутусовим дотепно висміяли в соцмережах.
Нагадаємо, 20 травня «Спецтехеноекспорт» як дочірнє підприємство компанії «Укрспецекспорт» (входить до складу концерну «Укроборонпром») підписало контракт із ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» про купівлю послуг «проведення ринкових досліджень».
Вартість закупівлі склала 1,68 млн грн, строк надання послуг – до 1 жовтня 2021 року. Який предмет досліджень – на сторінці закупівлі не вказано ніяких даних. Закупівлю провели без торгів під приводом, що «Спецтехноекспорт» не є замовником у розумінні закону «Про публічні закупівлі».
Таке замовлення Київській школі економіки було зроблено за день до того, як президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофія Милованова, який і є президентом КШЕ. Милованов може потрапити в досить неприємну для нього ситуацію, яка називається «конфлікт інтересів».
Нагадаємо, Милованов назвав лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко «бабусею корупції». Про це він заявив в етері телеканалу «Свобода слова на ICTV». Сексистський виступ колишнього міністра обурив соціальні мережі.