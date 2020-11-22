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    Політика

    Екзит-пол у Дніпрі: з великим відривом попереду Борис Філатов

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    <p>За даними екзит-полу, міський голова Дніпра Борис Філатов перемагає з великим відривом</p> - Екзит-пол у Дніпрі: з великим відривом попереду Борис Філатов

    За даними екзит-полу, міський голова Дніпра Борис Філатов перемагає з великим відривом

    Фото з відкритих джерел

    За чинного мера віддано майже 80% голосів

    Стали відомі результати екзит-полу другого туру виборів міського голови міста Дніпра, проведеного на замовлення студії Савіка Шустера. За даними опитування на виході з дільниць чинний мер Борис Філатов перемагає, набравши 78,75% голосів виборців.

    При цьому його найближчий суперник, представник партії «Громадська сила», глава наглядової ради АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» Загід Краснов, згідно з тим же екзит-полом, отримує 18,25% голосів виборців.

    Як повідомлялося раніше, в першому турі виборів мера Дніпра, який пройшов 25 жовтня, Філатов набрав 46,41% голосів виборців, Краснов - 13,15%.

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    Теги: Борис Філатов Дніпро мер
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