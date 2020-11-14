У Дніпрі не діятиме карантин вихідного дня. Філатов назвав постанову «дурістю»

Дніпро входить у трійку українських міст з найнижчою захворюваністю на коронавірус

У Дніпрі не вводять карантин вихідного дня з суботи 14 листопада.

Про це мер Дніпра Борис Філатов написав у Facebook.

З приміткою «офіційно» він оприлюднив статистику захворювання у місті, відзначивши, що Дніпро входить у трійку українських міст з найнижчою захворюваністю на коронавірус.

Після цього Філатов написав «неофіційну» частину свого посту, в якій зазначив, що він не вводить у своєму місті карантин вихідного дня і, таким чином, підприємці можуть працювати у суботу та неділю.

«Неофіційно. Шановні підприємці, як сьогодні заявив прем'єр-міністр: «Мери не можуть скасовувати того, що вони не вводять». А я нічого і не скасовую. На мітинги не ходжу, прапорами не махаю, заяв не роблю. Віддаю перевагу працювати… Тим більше цю оту дурість я не вводив. Якої, до речі, немає в жодній країні світу», – написав Філатов.

«Просто міська комісія з ТЕБ і НС захворіла. Ні, не на коронавірус. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не в змозі», — додав очільник Дніпра.

Мер міста порадив підприємцям дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції:

«Шановні підприємці, хороших вам вихідних. Сподіваюся, ми добре зрозуміли один одного після того, як ви мені дзвонили в Зумі? І, будь ласка, дотримуйтесь масковий режим і соціальну дистанцію. Самі і для своїх клієнтів. Ви ж відповідальні громадяни вільної країни», – резюмував Філатов.

Нагадаємо, в Україні з 14 листопада вводять карантин вихідного дня, обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.

Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-економічної ситуації.

Це Львів, Одеса, Черкаси, Тернопіль, Житомир, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь та Івано-Франківськ.

Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня.