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    Політика

    У Дніпрі не діятиме карантин вихідного дня. Філатов назвав постанову «дурістю»

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    <p>Мер Дніпра Борис Філатов порадив підприємцям дотримуватися маскового режиму та&nbsp;соціальної дистанції</p> - У Дніпрі не діятиме карантин вихідного дня. Філатов назвав постанову «дурістю»

    Мер Дніпра Борис Філатов порадив підприємцям дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції

    Дніпро входить у трійку українських міст з найнижчою захворюваністю на коронавірус

    У Дніпрі не вводять карантин вихідного дня з суботи 14 листопада.

    Про це мер Дніпра Борис Філатов написав у Facebook.

    З приміткою «офіційно» він оприлюднив статистику захворювання у місті, відзначивши, що Дніпро входить у трійку українських міст з найнижчою захворюваністю на коронавірус.

    Після цього Філатов написав «неофіційну» частину свого посту, в якій зазначив, що він не вводить у своєму місті карантин вихідного дня і, таким чином, підприємці можуть працювати у суботу та неділю.

    «Неофіційно. Шановні підприємці, як сьогодні заявив прем'єр-міністр: «Мери не можуть скасовувати того, що вони не вводять». А я нічого і не скасовую. На мітинги не ходжу, прапорами не махаю, заяв не роблю. Віддаю перевагу працювати… Тим більше цю оту дурість я не вводив. Якої, до речі, немає в жодній країні світу», – написав Філатов.

    «Просто міська комісія з ТЕБ і НС захворіла. Ні, не на коронавірус. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не в змозі», — додав очільник Дніпра.

    Мер міста порадив підприємцям дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції:

    «Шановні підприємці, хороших вам вихідних. Сподіваюся, ми добре зрозуміли один одного після того, як ви мені дзвонили в Зумі? І, будь ласка, дотримуйтесь масковий режим і соціальну дистанцію. Самі і для своїх клієнтів. Ви ж відповідальні громадяни вільної країни», – резюмував Філатов.

    Нагадаємо, в Україні з 14 листопада вводять карантин вихідного дня, обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.  

    Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-економічної ситуації. 

    Це ЛьвівОдесаЧеркасиТернопільЖитомирКраматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь та Івано-Франківськ.

    Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня.

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      Теги: Кабмін Борис Філатов місцева влада Дніпро мер карантин коронавірус
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