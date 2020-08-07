Філатов побажав Коломойському удачі і нагадав про три громадянства



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Мер Дніпра Борис Філатов і ексголова Дніпропетровської обладміністрації Ігор Коломойський певний час перетиналися по роботі

«Якщо вже американці взялися за когось, то це всерйоз і надовго. Знайдуть навіть в Антарктиді», - наголосив мер Дніпра

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував справу олігарха Ігоря Коломойського, якого у США підозрюють у відмиванні грошей, вкрадених в Україні. Зокрема Філатов вважає, що президенту України Володимирові Зеленському запропонують схему щодо видачі Сполученим Штатам Коломойського.

Про це Філатов написав 7 серпня у Facebook.

«З огляду на те, що в Коломойського офіційно три громадянства і він ніколи цього не приховував, а в Україні дозволено мати лише одне, то Володимиру Олександровичу настійно рекомендуватимуть позбавити ІВК (Ігоря Валерійовича Коломойського) українського громадянства. А після цього видати міжнародного злочинця американському правосуддю», – зазначив Філатов.

Він зазначив, що, якщо американці взялися за когось, то це всерйоз і надовго. Знайдуть навіть в Антарктиді.

«Ігоре Валерійовичу, я дійсно бажаю вам успіху в такій нелегкій справі, як протистояння зі США. А ще я бажаю вам... стійкого телефонного зв'язку», – написав мер.

Слід нагадати, що Ігор Коломойський від 2 березня 2014 року до 24 березня 2015 року був головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, 6 серпня міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з «Приватбанку», а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в США і в усьому світі.

4 серпня стало відомо, що ФБР провело обшуки в американській компанії Optima, яку пов’язують з Коломойським.

Optima вважають компанією, пов’язаною з Коломойським, зокрема через «Приватбанк», яким олігарх володів до націоналізації в 2016 році, а сама Optima свого часу активно скуповувала в Клівленді нерухомість.

У травні 2020 року американські видання BuzzFeed і Bloomberg повідомили про справу, яку ФБР веде проти Коломойського та Боголюбова. Тоді розслідувачі вже встановили, що десь із 2008 року й протягом наступних п’яти років компанії з Кіпру, Карибських островів тощо, пов’язані з олігархами, скуповували нерухомість у центрі американського міста Клівленд (штат Огайо), а також окремі об’єкти в інших американських штатах.

Загалом, як ідеться в матеріалах розслідування, Коломойський і Боголюбов передали $622,8 млн підконтрольним їм фірмам для купівлі нерухомості. Розслідувачі підозрюють, що ці кошти — частина з тих, що були виведені з «Приватбанку» для відмивання.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Український олігарх чи міжнародний мафіозі? Справа «ФБР проти Коломойського»

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